Thierry Baudet: “Terechte kritiek op ‘handen-wassen-in-onschuld’-geklets van VVD-veteraan Henk Kamp”

Voormalig VVD-minister en politicus Henk Kamp (1952) was maar liefst 23 jaar lang actief rondom het Haagse Binnenhof. Volgens journalist Wouter de Winther was Kamp zelfs een belangrijke speler op het Haagse pluche. Nu komt VVD-prominent Kamp tot de conclusie: “Immigratie is ons overkomen”.

Mooie ‘scoop’ hoor van journalist Wouter de Winther die er opeens aan dacht om de -inmiddels in de vergetelheid geraakte- oud-bewindsman Henk Kamp (VVD) te interviewen. Natuurlijk moesten daar een aantal rake uitspraken tussen zitten. Zo geschiedde dan ook.

De Winther attendeerde Kamp erop dat hij aan het einde van de vorige eeuw aan de bel had getrokken over de oplopende wachtlijst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het eindeloos oprekken van asielprocedures en opvang in de ‘eigen’ redio.

Op de vraag of de destijds ‘kritische’ Kamp hiermee ook echt een succesje heeft weten te boeken moet de VVD’er schoorvoetend toegeven:

“Nee. En ik voel me daar zelf ook medeverantwoordelijk voor. Ik heb ruim elf en een half jaar deel uitgemaakt van het kabinet. Als een van de weinigen in Nederland zat ik op een plek waar je daar echt invloed op kunt uitoefenen. Ik vind niet dat het geworden is wat ik zelf graag zou zien.”

Allereerst respect aan het adres van Kamp dat hij tenminste durft toe te geven dat het Nederlandse beleid omtrent asielprocedures nauwelijks werkt en dat ook hij -ondanks zijn inspanningen- daar blijkbaar geen enkele invloed op kon uitoefenen. Anderzijds: ‘Zijn het niet de verkeerde poppetjes die destijds, maar ook nu, aan het roer staan om enige beweging -in veranderlijke zin- te weeg te brengen?’

Thierry Baudet heeft echter zijn conclusie al getrokken:

“Terechte kritiek op ‘handen-wassen-in-onschuld’-geklets van VVD-veteraan. De partijen die Nederland de afgelopen decennia hebben geregeerd, zijn ook verantwoordelijk voor het beleid ze hebben gevoerd.”