TikTok-oprichter voelt zich door VS gedwongen, speelt nu de gebeten hond

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de aanval geopend op ByteDance, het Chinese bedrijf achter de TikTok-app. De app lijkt namelijk door de Chinese overheid te worden gebruikt voor data mining: het verzamelen van gebruikersdata. ByteDance moet van de Amerikaanse overheid de Amerikaanse tak afstaan aan een Amerikaans bedrijf, of zal uit het land worden verbannen.

In China heeft het bericht geleid tot kritiek, waaronder op het sociale medium Weibo. Overigens nogal logisch, want de gemiddelde Chinees kan met zo’n afkeurend bericht z’n steun betuigen aan de Chinese overheid, zonder er al te veel moeite in te hoeven steken.

Trump leek de goeie beslissing te hebben gemaakt door de app te willen verbannen, maar laat nu ineens ruimte voor de app om voort te blijven bestaan in de VS. Hij werd er namelijk op gewezen dat het verbieden en verbannen van die app nogal slecht zal vallen onder jonge kiezers, waarbij de app nog steeds mateloos populair is.

De president hoopt ByteDance zo onder druk te zetten, want als ze de app niet doorverkopen en vertrekken, dan is dat hún beslissing en niet die van Trump. En mocht het bedrijf de app wél doorverkopen aan een Amerikaans bedrijf, dan vraag ik mij af of het data minen niet alsnog gewoon door zal blijven gaan. Facebook, Google, Microsoft en dergelijke doen dat namelijk ook gewoon nog steeds.

Los van de mogelijke uitkomst is het wel goed dat Trump de app aan wil pakken, ook al klinkt het nogal hypocriet. Ik vind het een gevaarlijke ontwikkeling dat bedrijven zo massaal data weten op te slaan, met name omdat het lang niet altijd duidelijk is wat er allemaal mee gedaan kan worden. De voorgenoemde Amerikaanse bedrijven zijn dus onderdeel van het probleem, maar dat betekent niet dat China dan ook maar gewoon vrij spel moet krijgen op dat gebied. En al helemaal niet via burgers buiten hun eigen landsgrenzen.

Ik hoop dat deze aanval op TikTok uiteindelijk ‘backfired’, zodat andere grote data miners ook onder een vergrootglas zullen komen te staan. Maar misschien is dat wel ijdele hoop.