Toppunt van anderhalvemetersamenleving: kuchschermen in bussen, zodat men zwartrijders kan aanpakken

Met de wirwar aan regelgeving rondom corona wordt men geacht steeds creatiever te zijn om toch maximaal ‘open’ te gaan. Komende weken is het de beurt aan het openbaar vervoer, alle stads- en streekbussen zullen verbouwd worden. Een zogeheten kuchscherm wordt voorin geïnstalleerd, waardoor men weer ‘normaal’ de bus kan betreden. Dit om het zwartrijden tegen te gaan.





Sinds de coronacrisis is zo’n 20% van de reizigers zwart aan het rijden. Normaal gesproken ligt dit percentage op zo’n 1 à 2%. Een fikse stijging dus, en daarom ook wel logisch dat men dit probleem probeert aan te pakken.

„Ook in alle trams gaat dit gelden. Sinds de coronacrisis is er gemiddeld al zo’n twintig procent zwartrijders, omdat de voordeur ter bescherming van de bestuurder dicht blijft. Normaal is dat een à twee procent. Door achter instappen schiet het percentage omhoog.”