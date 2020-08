Trump blijft ‘chaotische kandidaat’ Biden aanvallen: want wie zou er nu gaan stemmen op Creepy Joe?

De verkiezingen van 2020 zijn tot nu toe vrij uniek, er is nog steeds geen rechtstreeks debat geweest tussen Joe Biden en Donald Trump. En verbazingwekkend genoeg lijkt dit in het voordeel te werken voor Joe Biden. Want mochten de twee wel met elkaar in live debat tegenover elkander staan; dan zou Trump natuurlijk Biden van de mat af vegen. De verkiezingscampagne van Biden is simpel: doe niet wat Trump doet. Deze tactiek lijkt voor nu te werken, maar Trump en consorten laten het hier niet bij zitten.





Zoals gebruikelijk is voor Donald Trump probeert hij weer de aandacht te trekken door tirades te schrijven via Twitter, of door het delen van video’s. Vannacht was voornamelijk de vraag: wie zijn nu eigenlijk die Biden-stemmers? De media en haar peilingen geven Biden een riante voorsprong, maar toch zie je in Amerikaanse steden weinig betrokkenheid voor Biden. Trump-aanhangers kunnen het niet laten om met MAGA-petten op te lopen, hun huis te versieren met Trump-spullen, maar Biden-aanhangers lijken onzichtbaar.

“Trump’s base is twice as fired up as Biden’s base. In fact, Joe doesn’t really have a base. Have you ever seen a Biden bumper sticker anywhere?” — @JesseBWatters pic.twitter.com/wIJAJp1PEO — TV News HQ (@TVNewsHQ) August 2, 2020

Omdat er geen live debatten zijn, waar Trump natuurlijk de uitgelezen kans krijgt om de seniele Biden compleet voor schut te zetten, probeert Trump van alles om zichzelf relevant te maken voor de media. Maar of dit nu beste tactiek is, is nog maar de vraag.

Watch: Fox News’ @dbongino on the “chaos candidate” Joe Biden pic.twitter.com/lTghrnsDEq — TV News HQ (@TVNewsHQ) August 2, 2020

\