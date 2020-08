Binnenhof afgesloten door demonstratie tegen coronamaatregelen! Demonstranten en politie gaan op de vuist

De politie heeft zojuist voorzorgsmaatregelen getroffen op het Binnenhof, de ingang van het gebouw naar het nationaal parlement zijn afgesloten. Dit omdat de demonstratie tegen het coronabeleid en haar maatregelen drukker is dan verwacht en de escalaties niet lang op zich lieten wachten. Men is gekomen naar Den Haag om haar onvrede te laten zien, en om weer slaags te raken met de politie. Of de boodschap zo goed overkomt naar de rest van Nederland? Waarschijnlijk niet.





De eerste filmpjes zijn al opgedoken, wat ook betekent dat we de eerste filmpjes van aanhoudingen zien. Waarom deze man is aangehouden krijgen we dan weer niet te zien.

Aanhouding Binnenhof bij demonstratie tegen noodwet. pic.twitter.com/rjjUWwzzTB — Bob van Keulen (@BobHGL) August 20, 2020

Er is een redelijke grote opkomst, mensen met Nederlandse vlaggen proberen hun punt duidelijk te maken: stop de maatregelen. De laatste maanden is duidelijk te merken dat veel Nederlanders ‘coronamoe’ zijn. Vrijheidsbeperkende maatregelen worden bespot en bekritiseerd.

De ME staat klaar om eventueel in te grijpen. Als de demonstranten slim zijn proberen ze geen gekke dingen uit te halen, het bestormen van het Binnenhof zal niet perse veel goodwill creëren.

Tweede kamer en binnenhof dicht vanwege uit de hand gelopen corona demonstratie. We horen Rutte vanavond al zeggen in het nieuws: “Het waren doorgesnoven hooligans”pic.twitter.com/4scsqUEXp4 — Dé Heer Flick®️🇳🇱 (@DeHeerFlick) August 20, 2020

Bij het zien van dit soort beelden kan het niet anders dan dat ook deze demonstratie weer uit de hand zal lopen. Wat nu precies zinvol eraan is om de confrontatie op te zoeken met de politie ontgaat mij. Dit soort gedrag is niet wat mensen in Nederland massaal bewonderen. Ga demonstreren, maak je punt, en gedraag je normaal. Zo moeilijk is het niet.

Ik leerde altijd dat je respect moet hebben voor agenten. Hoe kan het toch dat burgers zo onbeschoft en onbeschaafd zijn geworden dat ze zo respectloos met het gezag om gaan? Schandalig en heel verdrietig om te zien dit. https://t.co/reowg0uM1b — Kim Boon (@KimBoon94) August 20, 2020