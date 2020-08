VIDEO die ons mediakartel nooit zal tonen: donkere medewerkster kinderdagverblijf mishandelt blank jochie

Omdat het blijkbaar zo belangrijk is dat we elke video zien van een blanke agent of een ander blank persoon in een positie van autoriteit die iets gewelddadigs doet tegen iemand met een donkere huidskleur dacht ik: laten we het andersom óók delen. Gewoon, zodat mensen zien dat het niet allemaal eenrichtingsverkeer is.

In de video hieronder zie je hoe een donker jochie speelgoed steelt van een blank kind. Oké, dat kan gebeuren. Het is geen goed gedrag, natuurlijk. Als ouder of juf of wat dan ook grijp je dan in en leg je uit dat stelen niet mag, en zorg je ervoor dat het stuk speelgoed teruggegeven wordt. Best simpel, eigenlijk.

-Black child tries to steal toy from white child

-White child resists and tries to defend self

-Black daycare worker decides in a microsecond who the guilty party ispic.twitter.com/MJZ2DoLs09 — Ay Tone Fellow (@somefellow6) August 26, 2020

Maar hier gebeurt iets heel anders. Het blanke kind verdedigt zijn speelgoed en probeert het terug te pakken. Op dat moment lopen twee donkere juffen erop af. De ene donkere juf stond de hele tijd toe te kijken. Of ze alles gezien heeft en pas besloot in te grijpen toen het blanke jochie zijn speelgoed terug had of het toen pas zag? Geen idee. In het eerste geval is ze heel kwaadaardig, in het tweede geval gewoon kwaadaardig.

Hoe dan ook, kwaadaardig is ze.

Want ze loopt erop af, pakt het blanke jochie hardhandig aan, geeft hem volgens mij een veeg, en gooit hem zo op de grond. Daarna pakt ze hem op, bij beide handen, en gooit ze hem nógmaals op de grond.

Twee opmerkingen:

Als dit mijn kind was zou die vrouw een heel, heel groot probleem hebben. Als het andersom was geweest qua huidskleuren was deze video GROOT NIEUWS geweest bij álle mainstream media. In Amerika is hier aandacht aan besteed door een paar kranten, maar in Nederland doen ze er niets mee. Want omgekeerd racisme — waar hier duidelijk sprake van is — vinden ze helemaal niet interessant.

Deze video is overal rondgegaan op sociale media. Uiteindelijk is de ‘juf’ in kwestie gearresteerd én ontslagen. Maar het Nederlandse mediakartel hult zich zoveel mogelijk in stilzwijgen.