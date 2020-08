Video! Op1 verkondigt reeds ontkrachte complottheorie dat Israël op één of andere manier achter mega-explosie Beiroet zit

Gisteravond was Op1 weer eens “lekker” bezig. Terwijl zelfs de antisemitische terroristen van Hezbollah al toegaven dat Israël helemaal niets te maken had met de grote explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet, werd er toch lekker feitvrij op los gespeculeerd bij de NPO. Danny Ghosen mocht de complottheorie verkondigden zonder zelfs maar gecorrigeerd te worden door de presentatoren.

NPO-talkshow Op1 komt in een steeds kwestieuzer daglicht te staan. Niet alleen omdat men Sander Schimmelpenninck aanhoudt als presentator, maar ook omdat het programma gisteren de verschrikkelijke explosie in Libanon nogal op een opmerkelijke manier behandelde. Men had programmamaker Danny Ghosen te gast, en hij presteerde het om Israël er aan de haren bij te slepen. Het buurland heeft helemaal niets te maken gehad met de aanslag, maar het weerhield de EO-televisiemaker niet van het debiteren van een complottheorie.

Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, is razend: “Och och och, zelfs Hezbollah heeft al gezegd dat het geen actie van Israël is, lieve Danny Ghosen, doe alsjeblieft je huiswerk!” Voor de redactie van Op1, die de opmerking onweersproken liet, had Voet ook een strenge reactie: “Kwalijk, redactie!”

“Ik ben hier echt boos over. Israël heeft nota bene medische hulp aangeboden en zou nooit zo veel burgerslachtoffers maken,” zei ze ook op Twitter. Ze noemde het ook nog eens “demonisering” en sprak de presentatoren aan op hun ‘beroerde journalistiek.’

Voormalig SGP-europarlementariër Bas Belder was ook verontwaardigd dat de NPO een “gerucht colporteert” en noemt het een “journalistiek dieptepunt.”

Telegraaf-schrijver Wierd Duk ziet er echter vooral een bewijs in van hoe diep de haat tegen Israël zit bij veel mensen. Hij noemt Ghosen iemand die “mooie programma’s” maakt, maar nu wel komt met een “verdachtmaking zonder bewijzen aan te dragen.”

De NPO, Danny Ghosen, Op1 en presentatoren Margje Fikse en Kefah Allush zwijgen ondertussen over de nogal grove fout die gisteravond gemaakt werd, en hebben tot op heden nog geen excuses gemaakt.