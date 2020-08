Video: politie weer op de vlucht voor straatterroristen. Ditmaal in Kanaleneiland

Het is echt ongelooflijk dat de autoriteiten dit laten gebeuren. Er moet ingegrepen worden. En snel.

Het is werkelijk bizar om te zien dat dit kan in Nederland anno 2020. Politieagenten worden letterlijk weggejaagd uit de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Een stel straatterroristen jaagt de agenten gewoon óp. Ondertussen lachen ze en roepen ze trots dat ze de baas op straat zijn.



Het is eigenlijk onmogelijk om hier niet woedend door te worden. Kijk naar dat tuig. Zie hoe het zich misdraagt. Die terroristen gedragen zich goddomme alsof de wijk en zelfs de hele stad hun speelveld is. Alsof het hun eigendom is en de politie een stel walgelijke indringers zijn.

Dat we dit moeten zien gebeuren in ónze steden, in ónze wijken, en in ónze straten. Je wordt er kotsmisselijk van. En het ergste is dat het hele partijkartel het wel best lijkt te vinden. Geen van de oude partijen — laat staan de regering zelf — heeft zelfs maar een halve oplossing paraat staan.