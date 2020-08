Viroloog Koopmans bang voor tweede coronagolf: ‘Mensen voelden zich bevrijd, dat gevoel is onderschat.’

In een interview laat Marion Koopmans weten dat ze angstig is voor tweede coronagolf. We waren allemaal gewaarschuwd, maar toch komt de golf harder en sneller aan dan verwacht. En volgend jaar moet men zich voorbereiden op weer een coronajaar. We zullen allemaal nog met beperkingen moeten gaan leven, dus men moet er niet vanuit gaan dat 2021 weer een normaal jaar gaat worden. Ook dan blijven restricties de normaalste zaak.





Over de vraag wat ze van de ‘dringende adviezen’ vindt van de overheid is ze vrij duidelijk. Het is de beste aanpak, mits mensen het nut ervan inzien. Doen ze dit niet, dan houdt men zich niet aan de regels. Iets wat je nu dus ziet.

,,Tsja, daarom denk ik ook: jongens, come on, denk aan de basisdingen. Dat moet er echt inslijten: houd die afstand, blijf thuis bij klachten, laat je testen, ga in quarantaine, vermijd drukte. Gebruik die app, laten we proberen sneller te testen, uitslagen eerder krijgen.”

Ze vreest dat de tweede piek niet mee zal vallen. Of jongeren nu wel of niet keurig afstand houden van risicogroepen, dat doet er volgens haar niet zo veel toe.

,,Ik vrees van niet. Als dit doorzet, is het een kwestie van tijd tot je weer veel meer ziekenhuisopnames ziet. Het aantal besmettingen stijgt het hardste bij jongeren, maar ook in andere leefstijdsgroepen zie je getallen gewoon oplopen.”

Gaat de tweede piek net zo heftig worden als de eerste? De IC-capaciteit is ditmaal wel op tijd opgeschaald, dat zal waarschijnlijk al een hoop schelen.