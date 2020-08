Viruswaarheid boos op RIVM – link viruswaarheid.com leidt naar site RIVM

Tijd voor weer een nieuw complot, het RIVM – mogelijk aangestuurd door Bill Gates en zijn 5G-minions – zouden een site hebben aangemaakt genaamd viruswaarheid.com, echter leidt dit adres naar de site van het RIVM zelf. Viruswaarheid boos, en het RIVM weet van niks (hint: ze hebben er ook niks mee te maken). Ondertussen duiken de complotten al op, want wie o wie zou dit nu doen.





In feite is deze grap of stunt enorm ironisch, en bijna iedereen kan hier wel om lachen, maar volgens de advocaat van Viruswaarheid (voorheen Viruswaanzin) moet dit tot op de bodem worden uitgezocht. Want dit zou namelijk niet kunnen – eigenlijk kan dit wel, dit is namelijk hoe het werkt met internet mailadressen.

De advocaat van de club gaat juridische stappen nemen, tegen wie wordt nog onderzocht. Een rechtszaak houden tegen een site, waarvan de afzender niet bekend is zal moeizaam gaan lijkt me.

,,Maar wij hebben de domeinnaam viruswaarheid.nl en als het een bekende naam betreft dan kun je er wel wat mee.”

Bij het RIVM konden ze er wel om lachen gelukkig, maar ook zij weten niet wie er achter zit. Het zou me niks verbazen als aanhangers van Willem Engel oprecht denken dat dit een complot is van het RIVM.

,,Iemand heeft dat gedaan, maar ik weet niet wie. We konden er wel om lachen, maar wij hebben het niet gedaan”