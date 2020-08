Viruswaarheid-naarling Willem Engel speelt families en huwelijken uit elkaar met z’n kwaadaardige corona-gestook

Nog één keer, ook voor Karen en Gerda achterin, Willem Engel van Viruswaarheid heeft niet het beste voor met Nederland. Blind achter hem aanlopen zorgt dat je familie, vrienden en relaties kwijtraakt en alleen met haat in je hart blijft zitten. Doe het niet.

Afgaande op e-mails die de redactie de afgelopen weken heeft gekregen, valt één ding op te maken: onder de lezers van ons weblog zitten ook een hoop volgelingen van de ‘coronaprofeet’ Willem Engel. Engel leidt Viruswaarheid en wil Nederland de complotellende insturen: stoppen met vaccineren, Bill Gates kruisigen en er schijnt ook nog iets met 5G te zijn. Het is de grootste onzin aan elkaar geplakt, maar een angstaanjagend groot segment Nederlanders lijkt er in te trappen.

Terwijl het zo doorzichtig is: het is Scientology met een vleugje pandemie toegevoegd. Een gevaarlijke sekte die puinhopen aanricht en mensen losscheurt van hun familie. Zelfs scheidingen forceert. Geloof je me niet? De slachtoffers zijn er inmiddels al. Zoals ene ‘Pino Grigio’ die op Twitter vertelt over hoe hij z’n moeder kwijtraakte:

“Mijn moeder is helemaal in de ban van Willem Waanzin Engel. 😔 Met de kennis van nu had ze ons vroeger nooit laten inenten.

Ze heeft al maanden met de hele familie ruzie omdat wij haar niet snappen en onze ogen niet openen. Zo moeilijk dit. Ik ben gewoon mijn moeder kwijt.”

Op Facebook vertelt een vrouw hoe een dertigjarig huwelijk op het punt van knappen staat door de nepprofeet Willem Engel:

En nee, dit artikel is geen goedkoop geroep. Ik weet waar ik over praat, want alhoewel Willem Engel godzijdank niemand uit mijn familie- of vriendenkring zijn cult heeft binnengeleid, heb ik wel degelijk ervaring met naargeestige, religieuze sektes die hun stinkende best doen om een geliefde van je los te weken.

Dus kies voor de liefde. En laat dit sociopatische, pathetische figuur vallen als een baksteen. De enige man met dreadlocks die het waard is om naar te luisteren, is Bob Marley.