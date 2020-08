Walgelijk autoritarisme! Dienders sluiten Berning Supermarkt want corona

Dit is totaal onacceptabel wangedrag van de autoriteiten. In Noord-Deurningen heeft de politie (met dwang) een supermarkt gesloten — tegen de wil in van de eigenaar. Want corona. Klanten stonden met verbazing bij de supermarkt en lieten duidelijk merken wat ze van deze wanactie vonden. De autoriteiten hadden daar lak aan. Uiteindelijk deed de eigenaar een stap terug en sloot hij zijn deuren.

Politie en handhaving melden zich in #NoordDeurningen. Berning moet supermarkt voor 10.00 uur sluiten. Gaat hij niet doen, zegt hij. 'Kan niet, heb veel te veel klanten hier staan.' pic.twitter.com/nzG9ptuQFE — Wilco Louwes (@wilcolouwes) August 13, 2020

Het is ongelooflijk dat we dit meemaken. Het is 2020. Niet 1944. Maar toch gebeurt het. In Noord Deurningen heeft Berning supermarkt zijn deuren op last van de autoriteiten gesloten. De eigenaar wilde niet meewerken en klanten steunden hem vol passie. Uiteindelijk gingen ze tóch door de knieën voor de politie. De deuren gingen dicht. De eigenaar bleef achter met tranen in zijn ogen.

Eigenaar Raymond Berning werd gedwongen zijn supermarkt te sluiten omdat hij de coronamaatregelen niet zou naleven. Berning vond dat volstrekt belachelijk. Vannacht parkeerde hij dan ook zijn Volkswagenbus voor de deur van de supermarkt, zodat de autoriteiten de boel niet tegen zijn wil konden sluiten. In de ochtend reed hij zijn bus vervolgens weer weg waarna hij, onder luid applaus van “honderden dorpelingen,” de winkel “gewoon” opende.

Maar toen kwam het. Er kwam politie langs. De boodschap die Berning te horen kreeg: om 10:00 moest de boel definitief dicht. Zo niet, dan zou er gewelddadig ingegrepen worden door de dienders.

En dus ging Berning tóch door de knieën, terwijl zowel hij als zijn klanten zeggen dat de winkelier wel degelijk “veel maatregelen” heeft getroffen om verspreiding van het virus tegen te houden. “Ik doe al maanden mijn uiterste best met een desinfectiezuil, stickers op de vloer met aanwijzingen voor de eenrichtingsroute, spatschermen bij de kassa’s en ruimere openingstijden voor de spreiding. Zeg het maar. Wat kan ik nog meer doen?” aldus Berning.

Daar komt nog eens bij dat veel van de bezoekers uit Duitsland komen. Die dragen dan ook trots mondkapjes.

Nou gefeliciteerd hoor dappere handhavers. Rijden jullie ook nog even langs de Schilderswijk? https://t.co/3SxiZBawZF — Sietske Bergsma (@SBergsma) August 13, 2020

Het probleem van de autoriteiten? Ze vinden het “te druk” in de winkel. Ten eerste gaat dat die kleine dictatortjes helemaal niets aan, maar ten tweede is die informatie foutief. In de ambtelijke stukken staat namelijk dat de supermarkt 140 vierkante meter is. Dat klopt niet. We hebben het over 500 vierkante meter.

Da’s nogal een verschilletje.

Wat hier gebeurt is walgelijk. Ten eerste is het duidelijk dat Berning zijn best doet om de maatregelen zo goed mogelijk na te leven. En ten tweede handhaaft de politie bijzonder selectief. Relschoppers kunnen overal hun gang gaan, ‘jongeren’ schieten overdag op het strand gewoon onschuldige omstanders dood, maar de politie is boos “want niet genoeg afstand.”

Triest. Ziek. Misselijkmakend. En ook nog eens in strijd met iedere natuurwet — de rechten waarmee we geboren zijn, puur en alleen omdat we méns zijn.