Walgelijk! Pieter Omtzigt wordt fysiek lastiggevallen door complot-wappies

Links of rechts, met je handen blijf je af van politici. Bij de demonstratie in Den Haag besloten enkele fanatieke wappies om Kamerlid Omtzigt lastig te vallen. Het bleef niet alleen bij leuzen schreeuwen als ‘satanisten’ of ‘deepstate’. Sommige wappies ging bewust dicht om hem heen staan, of raakte Omtzigt aan.

Dus nu moeten alle 2e Kamerleden beveiligd worden omdat ziekelijke complot bedenkers ze gaan lastig vallen?pic.twitter.com/QQp1c2BkRa — Wouter 🇪🇺 (@RealWouter) August 20, 2020