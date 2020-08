Water staat aan lippen van Rotterdamse winkeliers: ‘bezoekers gehalveerd door mondkapjesplicht’

Rotterdamse winkeliers sturen een brandbrief naar de gemeente. In gebieden waar een mondkapjesplicht geldt, blijft het winkelend publiek massaal weg! Het is duidelijk dat de maatregel op deze manier echt niet werkt.

De ironie van het onderwerp en de banner is mij niet ontgaan. Maar het probleem is niet zozeer de mondkapjesplicht, maar meer het lokale karakter ervan. Die zorgt er namelijk voor dat bepaalde winkeliers hier disproportioneel veel last van hebben. Logisch, want ik zou zelf ook niet graag gaan winkelen in een gebied waar ik (met deze hitte) zo’n mondkapje moet dragen. En al helemaal niet als ik een paar meter verderop wél vrolijk zonder zo’n ding rond kan lopen!

“Het aantal bezoekers aan winkels in de binnenstad is gehalveerd. En diezelfde trend zien we ook in de Markthal, op het Zuidplein en in het Alexandrium.”

En dat maakt het lastig voor de, in dit geval Rotterdamse, horeca om met een oplossing te komen. Hierdoor krijg je namelijk alleen maar meer verzet tegen lokale maatregelen en is straks de enige oplossing een landelijke mondkapjesplicht, wat je ook niet moet willen! Of je zou winkeliers op locaties met een lokale mondkapjesplicht moeten compenseren, maar daar heb ik ook geen vertrouwen in. Wat een dilemma!