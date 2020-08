WHO-baas nomineert minister De Jonge op Twitter voor de #WearAMask-challenge

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, nomineert onder anderen minister Hugo de Jonge voor de #WearAMask-challenge. Daarmee legt de WHO-baas verdere druk op Nederland om ook eindelijk een mondkapjesplicht in te gaan voeren.

Hier volgt de tweet met alle genomineerden:

De WHO, die het RIVM vanaf het begin van de corona-uitbraak in Nederland zo dogmatisch heeft gevolgd, maakt op deze manier pijnlijk duidelijk dat Nederland volgens hun verkeerd beleid voert. Sowieso is het opmerkelijk dat het RIVM zo’n beetje alle informatie, adviezen en richtlijnen van de WHO als zoete koek slikte, maar op dit punt de hakken in het zand blijft zetten!

De WHO heeft zelf ook zat missers begaan en nam, vooral in het begin, vrijwel alle informatie vanuit China één-op-één over. Ook wanneer dit tegenstrijdig bleek met wat andere landen begonnen te rapporteren over de situatie in eigen land. Niet meer dan logisch dus dat er vraagtekens werden gezet bij wat zij adviseerden.

Toch ging het RIVM er meestal wel in mee, zelfs toen er onderzoeken naar buiten kwamen die hele andere conclusies trokken en dus ook heel ander beleid voorschreven. En dan heb ik het met name over asymptomatische verspreiding, het (onderschatte) effect van kleine virusdeeltjes (aerosolen) én de bijkomende rol van (slechte) ventilatie op de verspreiding van het virus.

Dat was allemaal niet bewezen, niet goed genoeg onderzocht of gewoon ‘niet zeker’, en dus werd er gewoon geen rekening mee gehouden. Dat was op zich al vreemd, want zelfs de WHO had zo nu en dan toch nog het inzicht om er dan in ieder geval maar rekening mee te houden, gewoon voor het geval dat het toch wél uit verder onderzoek zou blijken.

De discussie rondom mondkapjes is daarbij een hele vreemde. Bij goed gebruik zouden mondkapjes, geheel volgens de eigen logica van het RIVM, wel degelijk moeten werken. Het houdt namelijk de grootste druppels tegen en die zouden de grootste veroorzaker van verdere verspreiding zijn. Helemaal tegenhouden doe je het toch niet, maar dat is voor geen enkele maatregel het criterium geweest.

Waarom gaat het RIVM, waar De Jonge zich nog steeds door laat leiden, dan niet mee op dit punt? Ze hebben zelf ook al erkend dat ‘nieuw’ onderzoek bleek aan te tonen dat het wel degelijk effect zou kunnen hebben, al ging dat voornamelijk om de tendens van mensen om dragers van mondkapjes eerder te vermijden. Dan blijft er volgens mij toch geen enkel argument meer over om een mondkapjesplicht niet in te voeren?