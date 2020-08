Wow! Paniek in Clintonland. ‘Bill Clinton ging met twee jonge meisjes naar Epstein-eiland’

Dit gaat helemaal mis voor Bill Clinton. De voormalige president wordt er in officiële rechtbankpapieren van beschuldigd gefeest te hebben met Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, “en twee jonge meisjes.” Oepsie!

Epstein werd vorig jaar opgepakt maar pleegde vervolgens “zelfmoord” in zijn cel. Vervolgens zocht de politie druk naar zijn kompaan, Ghislaine Maxwell. Zij werd ervan beschuldigd samen te hebben gewerkt met Epstein en als zijn “pooier” te hebben gefungeerd. Zij ronselde meisjes, was het verhaal.

Na een lange zoektocht werd Maxwell eindelijk gearresteerd. Haar zaak gaat beginnen. In de aanloop naar de behandeling van de zaak zijn de rechtbankpapieren — waarin de beschuldigingen staan — openbaar gemaakt. En wat blijkt? De getuigen tegen haar — de slachtoffers — noemen ook de namen van andere bekende mensen. Zoals Bill Clinton.

Inderdaad, de voormalige president.

De beschuldiging is zo sterk dat zelfs het linkse Newsweek erover bericht.

“Ghislane, Emmy [another girl who was allegedly a regular at Epstein’s house], and there was 2 young girls that I could identify. I never really knew them well anyways. It was just 2 girls from New York,” Guiffre answered, and said they were all staying in Epstein’s house on the island.