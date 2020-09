6 tips bij het kiezen van een baardtrimmer

De baard is weer helemaal in en geaccepteerd. Veel vooral jonge mannen kiezen weer voor het laten staan van een baard. Zouden die nou iedere keer naar een barbier gaan om hun baard bij te werken? Natuurlijk niet, want dat zou handen vol geld kosten. Voor het reguliere onderhoud is er een veelheid aan baardtrimmers op de markt. Maar dat grote aanbod zorgt er ook voor dat het moeilijk wordt om de juiste te kiezen. Daarom geven we 6 tips bij het maken van die keuze voor de juiste baardtrimmer.

Een tondeuse is geen baardtrimmer

Wat is eigenlijk het verschil tussen een tondeuse en een baardtrimmer? Kun je niet net zo goed een tondeuse kopen en is een baardtrimmer niet in feite hetzelfde in een andere verpakking? Nee, dat is niet het geval. Als je je baard netjes tot in de details wilt kunnen vormgeven en bijhouden, dan kan dat veel beter met een echte baardtrimmer. Daarmee kun je preciezer werken. Kijk dus goed voor aanschaf goed of je te doen hebt met een baardtrimmer of een tondeuse.

De lengte van je baard is van belang

Een belangrijke factor is in de keuze voor de juiste baardtrimmer voor jou, is de lengte van je baard. Lang niet alle baardtrimmers zijn geschikt voor alle mogelijke baardlengtes en het is zonde wanneer je er een koopt die niet goed werkt bij jouw baard. Als je baard nog aan het laten groeien bent, kies dan voor een baardtrimmer die geschikt is voor de uiteindelijke baardlengte waar je voor gaat. Tijdens het laten groeien kun je dan je baard nog laten bijwerken door een barbier.

Een lange accuduur is nodig als je hem meeneemt onderweg

Wanneer jij je baardtrimmer alleen thuis gebruikt, dan is het niet nodig om een heel lange accuduur te hebben, omdat je hem na gebruik toch meteen weer in de lader kunt plaatsen. Maar neem je hem mee om ook op het werk of onderweg op reis je baard te kunnen bijwerken, dan is een lange accuduur juist wel wenselijk. Vergelijk verschillende baardtrimmers dan ook hierop. De verschillen wat betreft accuduur kunnen relatief groot zijn. Kijk ook of je er een handige case bij krijgt waarin je de baardtrimmer kunt meenemen.

Gebruik ervaringen van anderen

Het fijne aan online shoppen, is dat je met een beetje zoeken vaak reviews kunt vinden van een product die door gebruikers zijn achtergelaten. Hun ervaringen met de baardtrimmer kunnen je een goede indruk geven van of het een goede koop zou zijn voor jou of niet. Zij hoeven het product niet aan je te slijten, dus je kunt ervan uitgaan dat de commentaren eerlijk zijn. Dat is waardevolle informatie die je niet uit enkel een productbeschrijving kunt halen. Laat een apparaat dat veel kritiek krijgt dan ook zeker links liggen, hoe mooi het verhaaltje van de fabrikant ook is. Ook kun je een beroep doen op de informatie die verzameld is in dit artikel over de beste baardtrimmer van 2020, waarin je een top 10 vindt met voordelen en nadelen van ieder product in de lijst en veel gestelde vragen over baardtrimmers in het algemeen.

Kun je de baardtrimmer afspoelen onder de kraan?

Uiteraard verzamelt een baardtrimmers afgeknipte haren, en moet je hem dus na gebruik schoonmaken om hem in goede conditie te houden. Als je hem ‘droog’ met schoonmaken, dan kost het relatief veel moeite om alle haren eruit te krijgen. Daarom is het fijn als je hem schoon kunt spoelen onder de kraan. Niet alle baardtrimmers kunnen dit echter aan, waardoor je hem kapot kunt maken als je het toch doet. Daarom is het belangrijk om de mogelijkheid om hem af te spoelen mee te nemen in je keuze voor je juiste baardtrimmer voor jou.

Kun je de baardtrimmer onder de douche gebruiken?

Wil je onder de douche je baard kunnen trimmen, dan heb je een waterdichte baardtrimmer nodig. De meeste baardtrimmers zijn hier echter niet voor geschikt en kunnen hoogstens onder de kraan afgespoeld worden. Daarom is het van belang dat je goed kijkt of de baardtrimmer die je op het oog hebt wel mee onder de douche genomen kan worden. Wil je zelf het zoekwerk niet doen, dan kun je een beroep doen op het voorwerk dat gedaan is door DeBaard.nl.