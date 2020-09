Bang voor nieuwe ‘bruiloftsrel’: VVD-Kamerleden blijven weg bij voorlezen Troonrede op Prinsjesdag

Ongeveer 15 VVD-Kamerleden zullen de Troonrede, die wordt voorgelezen door koning Willem-Alexander op Prinsjesdag, niet luisteren. Men heeft er overduidelijk weinig zin in om de volgende te zijn die, net als Grapperhaus, een foutje maakt en daardoor in de schijnwerpers komt te staan!



De Troonrede wordt al verplaatst van de Ridderzaal naar de Grote Kerk. Het aantal genodigden is teruggebracht van meer dan duizend naar 250. Alle stoelen kunnen dan voldoende uit elkaar worden neergezet.

Toch zijn deze VVD’ers als de dood voor dat de anderhalve meter niet gehandhaafd kan worden! En dat is heus niet omdat ze de mensen die de maatregelen nemen niet vertrouwen. Het is pure angst voor ook zo’n ongelukkig foto-moment. Zo een waarop iemand de ander net even op z’n rug aantikt. Dan hang je, zo simpel is het.

Grapperhaus kwam er ternauwernood mee weg omdat hij een belangrijke CDA-minister is en omdat het om z’n bruiloft ging. VVD-Kamerleden genieten denk ik niet diezelfde bescherming. Die worden makkelijker ‘losgesneden’ en vervangen, vooral als het om laaggeplaatste VVD’ers op de kieslijst gaat.

Ergens geloof ik wel dat ze zelf echt zo sneu zijn, maar aan de andere kant wil ik ook direct geloven dat ze de opdracht hebben gekregen om demonstratief weg te blijven. Dat geeft minder risico op een nieuw schandaal voor het kabinet en de VVD, terwijl het ook nog lijkt alsof men op deze manier de coronaregels héél serieus neemt. Weinig moeite om zo de risico’s op een schandaaltje drastisch te verminderen, toch?