Baudet confronteert slappe VVD met eigen beleid: ‘jullie haalden 250.000 immigranten naar Nederland’

De met dedain doorwrongen Klaas Dijkhoff wordt door Thierry Baudet op het matje geroepen. Dijkhoff weet kritiek normaliter makkelijk van zich af te schudden maar Baudet heeft hem – en zijn partij, de VVD – nu schaakmat staan. De harde VVD-retoriek voor strengere migratie stelt niks voor, we hebben al tien jaar lang Rutte aan de macht, en het resultaat is zichtbaar: gigantisch hoge cijfers wat betreft niet-westerse migratie.





Wanneer er verkiezingen in de buurt zijn maakt de VVD altijd een 180 graden draai. De ene na de andere hardliner wat betreft migratie of het falende integratiebeleid wordt geuit door de partij. Toch is de partij al enige tijd te vinden in de coalitie. Volgens Baudet heeft de VVD dus eigenlijk niks geleerd. Ook van het verleden zou de VVD niets hebben geleerd. 9/11, Van Gogh, de VVD zou volgens Baudet nu wel moeten weten wat er gebeurt als je mensen compleet ander waarden- en normenstelsel hiernaartoe brengt.

Dijkhoff kan generalisatie van Baudet niet waarderen, maar in de kern heeft Baudet wel degelijk een punt. Veel beloftes wat betreft strengere migratie zijn nooit uitgekomen, het bleek goedkope verkiezingsretoriek te zijn. Al jaren lang tuimelt een groot deel van de Nederlandse kiezers in deze retoriek, Baudet probeert simpelweg te laten zien dat de VVD niet doet wat het belooft.