Baudet over Corona-app: ‘Ieder IT-project dat de overheid aanraakt, mislukt’

“Totaal onzinnig onzin idee”, dat waren de harde maar kritische woorden die Baudet uitsprak over de dorona-app van De Jonge in de Kamer. Er is een waslijst aan problemen en bedenkingen op te ratelen waarom de app simpelweg niet goed zou werken. Van privacy-standpunten tot aan de nauwkeurigheid van bluetooth, de app is gewoon een slecht idee aldus Baudet.



Volgens Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet is er veel af te dingen op de corona-app, CoronaMelder. Zo zou bluetooth niet nauwkeurig genoeg zijn, er is een grote kans dat bluetooth niet goed meet bij wie je precies in de buurt bent geweest waardoor je dus eventueel onterechte meldingen zou krijgen. Ook blijft er een mogelijk dat de app wordt gehackt, en mocht dat gebeuren dat ligt er flink wat gevoelige informatie op straat.

Als we kijken naar het verleden heeft de overheid nu niet echt een positieve trackrecord wat betreft IT-projecten, dus waarom zou het nu wel goed werken aldus het betoog van Baudet.



Ook andere Kamerleden vinden dat er nog te veel onduidelijk is, ook is het nog maar de vraag hoe nuttig de app is als maar een klein deel van Nederland de app gebruikt.

De Kamer benadrukt dat ‘menselijk’ bron- en contactonderzoek het belangrijkste blijft, en dat de app dus min of meer secundair is.