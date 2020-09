Belachelijk: ontwikkelaar zenuwgif novitsjok biedt excuses aan Russische oppositieleider Navalny

Een chemicus die betrokken zegt te zijn geweest bij de ontwikkeling van het Sovjet-zenuwgif novitsjok, heeft zijn excuses aangeboden aan de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Daarmee wordt de situatie rondom de vergiftiging alleen maar onduidelijker!

Het lijkt wel een nieuwe poging om de Russen verder te framen en de aandacht op de beschuldigingen richting de Russische overheid te houden. Vil Mirzajanov zei tegen de Russische oppositietelevisiezender TV Rain: “Ik bied Navalny mijn oprechte excuses aan, omdat ik deelnam aan deze criminele onderneming, het maken van het middel waarmee hij is vergiftigd”.

Ik zeg het maar even vooraf, want anders word ik straks weer uitgemaakt voor Rusland-apologeet: Ik wil best geloven dat de Russen belangrijke tegenstanders uit de weg ruimen, en vooral als ze andere manieren om hun ‘uit te schakelen’ te moeilijk achten. Maar de manier waarop men dat probeert te bewijzen is echt bijzonder beroerd. Het verhaal raakt echt kant noch wal.

De in de Verenigde Staten woonachtige Russische chemicus komt uit het niets op de Russische oppositietelevisiezender met excuses naar Navalny, maar er zijn (schijnbaar) al veel meer (belangrijke) mensen met het zenuwgif omgelegd. Toen hoorde je hem niet, waarom nu wel?

Ook valt het totaal niet uit te leggen dat Navalny in Duitsland is opgenomen in het ziekenhuis. De Duitse overheid heeft diplomatieke en politieke belangen bij Rusland, wat de testuitslag voor novitsjok geheid in twijfel trekt.

Het is überhaupt vreemd om zo’n hyper specifiek zenuwgas te gebruiken voor het uitschakelen van politieke tegenstanders. Je zou toch denken dat een auto-ongeluk dan een betere manier zou zijn, toch?

Men vermoedt ook nog dat het gif in een waterfles zat die op zijn hotelkamer is neergezet. Dan neem je toch een behoorlijk risico! Ten eerste moet je dat gif ongezien in die waterfles stoppen en die waterfles (ongezien) op de juiste hotelkamer zien te krijgen. Ten tweede moet je ook nog maar hopen dat hij vlak voor zijn vlucht zin heeft in een flesje water en niet gewoon alleen een glas water uit de kraan of pas een drankje op het vliegveld neemt.

En wat nou als hij het flesje niet eens had meegenomen maar een andere gast wel? Als er dan even later bij die gast novitsjok wordt geconstateerd dan is de link tussen die gast, het hotel en Navalny toch ook zo gelegd?

Dan blijkt ook nog dat de aanhangers van Navalny de waterfles hebben meegenomen naar het buitenland om het daar verder te onderzoeken. Ook heel goed voor de (schijn van) objectiviteit natuurlijk! Hoe zorgen zij ervoor dat ze niet kunnen worden beschuldigd van knoeien met bewijsmateriaal? Zeg het maar!