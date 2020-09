Belerende Grapperhaus gaat mensen weer vermanend toespreken: “Als dat gevraagd wordt, zou ik dat doen”

Waar zijn die CDA-politici toch mee bezig? Alles wat Hugo de Jonge aanraakt mislukt faliekant, en ondertussen is de reputatie van Grapperhaus beneden het nulpunt gezakt. Toch is Grapperhaus van mening dat wanneer de noodzaak hoog is, hij het land weer gaat aanspreken op slecht gedrag. De vraag is alleen hoe verstandig dat zal zijn…



Een week nadat heel Nederland massaal boos werd op Grapperhaus vanwege zijn hypocriete acties, zegt hij dat wanneer het nodig is, hij het land weer vermanend zal toespreken. De vraag is alleen of hij de juiste man is om dat te gaan doen. Op dit moment neemt vrijwel niemand Grapperhaus meer serieus, en als hij nu juist Grapperhaus mensen voor ”aso” gaat uitmaken lok je alleen maar meer weerstand op lijkt me.

„Toch zou ik Nederland gewoon weer uitleggen waarom de maatregelen er zijn”, zegt de minister. „En dan moet je ook altijd nog eens uitleggen, als mensen dat willen, waarom het bij mijn huwelijk mis ging.”

De laatste weken lijkt er een vloek te heersen over het CDA. De partij komt in slecht licht te staan door enkele gigantische blunders van politici en natuurlijk de hele lijsttrekkersverkiezingen.

Het CDA lijkt in dat opzicht alles behalve klaar voor de Tweede Kamerverkiezingen.