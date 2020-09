Bizar! Haarlemse commissie noemt ontslag antisemitische haatrapper Insayno “gemiste kans”

In Haarlem lijkt men helemaal de weg kwijt. Een stadscommissie kwam tot het geniale idee om een rapper tot stadsdichter te benoemen. Niks aan de hand totdat HEEL Nederland erachter kwam dat deze Insayno een pure haatrapper is plus het niet schuwt om antisemitische leuzen te uiten. Toch betreurt de commissie zijn ontslag…

Leven deze mensen onder een steen?



De commissie die verantwoordelijk is voor de keuze van Insayno als stadsdichter betreurt de ontstane ophef rondom deze rapper. Zij hadden namelijk gehoopt dat de storm zou overwaaien en dat Insayna dan alsnog stadsdichter bleef.

„Met verbijstering hebben wij de ontwikkelingen vanaf de zijlijn bezien in de hoop dat Darryl Danchelo Osenga na afloop van de storm nog steeds stadsdichter zou zijn. Helaas liep het anders.”

Ook vinden ze dat Insayno eigenlijk het echte slachtoffer is in dit verhaal. Ze nemen dus eigenlijk dat antisemitische gebrabbel van hem voor lief.

„Hij (de dichter, red.) keert zich niet af van de maatschappij maar het lijkt erop dat een deel van de maatschappij zich afkeert van hem. De realiteit is dat hij nu is afgerekend op waar hij vandaan komt, niet op waar hij naartoe gaat. Dat is een enorme gemiste kans.”

We zijn benieuwd wie de commissie nu zal benoemen tot nieuwe stadsdichter van Haarlem. Het zou me niks verbazen als ze met weer een kandidaat aankomen die allerlei walgelijke dingen heeft geroepen. Dat schijnt tegenwoordig ‘normaal’ of ‘creatief’ te zijn.