Burgemeesters eisen miljarden van het Rijk: ‘Wij mogen geen schulden maken zoals het kabinet.’

Namens de gemeenten van Nederland pleiten onder andere burgemeesters Jan van Zanen en Paul Depla voor meer lokale belastingen en meer onafhankelijkheid van het Rijk. De gemeenten willen een gelijkwaardiger relatie met het Rijk. Het Rijk mag schulden maken, maar gemeenten moeten met een passende begroting aankomen; dit is een van de voorbeelden waarin de oneerlijke verhoudingen zichtbaar zijn menen de gemeenten.



Zo lijkt de strijd tussen de centrale en decentrale overheid helemaal ‘los te barsten’. In het verloop van de coronacrisis werd ook al steeds meer duidelijk dat gemeenten meer bevoegdheden willen, en dus ook meer verantwoordelijkheden willen.

Gemeenten menen dat ze de dupe zijn van de grillen van de landelijke politiek. Van het klimaatbeleid tot de omgevingsvisie, gemeenten moeten zich aan de centrale wetten aanpassen terwijl dit met het beperkte budget vaak onmogelijk is.

,,Als we minder afhankelijk willen zijn van de grillen van het Rijk, moeten we zelf onze keuzes kunnen maken. Nu bepaalt het Rijk het budget voor de zorgtaken, maar mogen we daar niet op bezuinigen. Dan zit je vast.’’