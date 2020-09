Carnaval gaat gewoon door in 2021: ‘Verbieden kan gewoon niet’

Ondanks de gigantische verspreiding van het coronavirus afgelopen carnaval zijn de carnaval-fanaten in het zuiden van Nederland ervan overtuigd dat het in 2021 gewoon doorgaat. Ditmaal wellicht geen grote parades met praalwagens, maar het feest moet en zal doorgaan. Of de zuidelijke provincies nu veel steun kunnen verwachten van de rest van Nederland is nog maar de vraag.



Halverwege februari 2021 staat carnaval weer de agenda, het feest gaat toch door maar in streng aangepaste vorm. Veel gemeenten hebben de optochten al geschrapt van de agenda. In veel steden gaat het feest alsnog door, maar dan kleinschaliger. Wat men hier moet bij voorstellen blijft nog een raadsel, want als gehele dorpen en steden alsnog met z’n allen in de kroeg staan kan je net zo goed de optocht wel laten doorgaan.

De oudste carnavalsvereniging is duidelijk over carnaval 2021:

“Als de Venlonaar niet naar de carnaval kan komen, dan brengen wij de carnaval naar de Venlonaar. Maar over hoe de vlag er dan bij hangt, kunnen we nog niks zeggen”

De voorzitter van de Brabantse Carnavalsfederatie – ja dit bestaat dus echt… – Rob van de Laar is van mening dat verbieden geen zin heeft. Men gaat, of er nu wel of geen feesten zijn, alsnog de straten op.

“Je kunt niemand verbieden in kostuums de straat op te komen. Mensen zullen gaan zingen en binnen de kortste keren is er een enorm straatcarnaval. Dat willen we niet”

Krijgen we door carnaval 2021 een herhaling van 2020?