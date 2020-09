China: 380 ‘heropvoedingskampen’ voor Oeigoeren gebouwd in DRIE jaar tijd

Het is ongelooflijk wat er in China gebeurt, en we horen er helaas te weinig partijen over. Want wat de Oeigoeren overkomt is vreselijk. Absoluut, vreselijk.

Het Australian Strategic Policy Institute (ASPI) heeft vandaag de resultaten van een grootschalig onderzoek online gezet naar de zogenaamde ‘heropvoedingskampen’ of ‘interneringskampen’ die de Chinese Communistische Partij (CCP) heeft gebouwd voor Oeigoeren. De conclusies zijn schokkend. In slechts drie jaar tijd zijn er 380 van dergelijke kampen gebouwd of uitgebreid. Satellietbeelden en beelden vrijgegeven door activisten in China zelf tonen aan dat de kampen feitelijk niets meer of minder dan gevangenissen zijn, waar Oeigoeren keihard geïndoctrineerd worden met CCP-propaganda. Het grote doel is duidelijk om Oeigoeren hun cultuur, geloof, en tradities af te pakken, en ze te veranderen in kleine, goede Han-Chineesjes.

“Het bewijs in deze database laat zien dat, ondanks beweringen van Chinese functionarissen dat gevangenen de kampen verlaten, de aanzienlijke investeringen in de aanbouw van nieuwe interneringsfaciliteiten zijn doorgegaan in 2019 en 2020,” aldus ASPI-onderzoeker Nathan Ruser in de Britse krant de Guardian (dank NOS).

In de kampen staan er allemaal leuzen op de muren die de Oeigoeren oproepen precies te doen wat hun communistische overlords willen. Doe dit, doe dat. Leer Mandarijn. Wees dankbaar voor de CCP dat je gevangen zit. Werk, wees ‘modern.’ Het is afschuwelijk. De ‘kamers’ alleen al zijn echte gevangeniskamers inclusief tralies voor de ramen. Om de kampen staat prikkeldraad om bewoners binnen te houden. Ook zie je veel wachttorens en dergelijke waar ‘bewaarders’ staan om vluchtpogingen met grof geweld te verhinderen.

Er zijn volgens ASPI vier categorieën, oplopend van ‘mild’ naar extreem. Zelfs de milde kampen zijn werkkampen pur sang; kampen die zijn ingericht als een gevangenis, en met fabrieken die dichtbij staan wat onderzoekers de indruk wekt dat Oeigoeren gedwongen worden te werken.

Dit is werkelijk een grove schande. Wat China doet is afgrijselijk en volkomen onacceptabel. Welk Westers land heeft de moed er iets aan te doen?