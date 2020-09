Climate Change voor gelovigen en sceptici

Nog niet zo heel lang geleden was ik zeer negatief over klimaatverandering, zie “Wereld op een keerpunt”: de wereld vergaat spoedig. Ik zei tegen een goede vriend: “Cees, we gaan er aan kapot en er is niets aan te doen want de belangen zijn te groot en het is als een tanker die geen draai kan maken“. Hij zei me: “Frits, ik ga mijn kinderen niet jouw waarheid vertellen dat er geen toekomst meer is.” Ik ben nog eens verder gaan lezen. In Nederland zijn tenminste 30 techneuten te vinden die zeer sceptisch tegenover Climate change staan en alle (zinloze) kosten die we gaan maken.

Kunnen wiskundige modellen gebruikt worden voor Climate Change? Wees daarmee voorzichtig! Ik heb veel met wiskundige modellen gewerkt en telkens blijkt dat ze niet goed functioneren omdat de realiteit te complex is. Ze wijzen vaak in de verkeerde richting. In deze problematiek was evident verkeerd het MIT model van Club van Rome en model van Al Gore. James Lovelock is een bekend Brits geleerde op dit terrein met zijn Gaia hypothese, zeer controversieel. Hij herriep zijn ondergangshypothese omdat het gebruikte model niet klopte. Wiskundige Andy Edmonds waarschuwt te veel waarde te hechten aan wiskundige modellen. Voor Climate Change gelovigen is een aanrader zijn artikel van “Waarom geloven uiterst intelligente mensen in klimaatverandering?”https://www.pigbusiness.nl/artikel/211825-waarom-geloven-perfect-intelligente-mensen-in-klimaatverandering/. Edmonds antwoord is dat geloven in klimaatverandering geloven is in de God van het wetenschappelijk rationalisme, maar de modellen voldoen niet omdat Climate Change veel te complex is.

Is de mens van invloed op het klimaat? Ja, maar de mate lijkt lastig te bepalen, te complex. Vandaar dat ik een agnostische benadering bepleit. Neemt niet weg dat kennis van wetenschappelijke artikelen van zinvol is. Maar de belofte van totale voorspelbaarheid is vals (zie ook Corona). Evenzo al die maatregelen die er op gebaseerd zijn. We moeten ons hoeden voor heilig geloof! Goede bronnen zijn Simon Roozendaal, ‘Warme aarde, koel hoofd’, Marcel Crok ‘De staat van het klimaat’, Michael Schellenberger, ‘Apocalypse never’, Bjorn Lomborg, ‘Fals Alarm’, over energie Vaclav Smil. Prima dat kernenergie weer op de agenda komt!

Wat zijn de conclusies over de opwarming van de aarde? Het wordt voor een deel wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. Het Klimaatakkoord Parijs is niet realistisch en zal hooguit ertoe leiden dat de opwarming wordt verminderd met een statistisch irrelevant duizendste procent minder stijging. Als vandaag alle uitstoot van CO2 stopt, dan nog warmt de planeet op door de bestaande aanwezigheid van C02 in de atmosfeer. Als er een uitvinding zou zijn om CO2-uitstoot uit de atmosfeer weg te “stofzuigen”, kan je dus gewoon doorgaan met alle activiteiten.

Welke belangen zijn er? Allerlei organisaties eigenen zich macht toe om hun visie en belangen op te leggen. Als ze zouden zeggen wat ze werkelijk willen, namelijk planeconomie, volledige controle door de staat, en onvrijheid, dan luistert niemand naar ze. Je kan het woord “duurzaamheid” in vrijwel alle meningen van milieuorganisaties en linkse denkers en politici vervangen door “socialisme”. Andere belangen zijn de ondernemingen. Neem de installatiebranche die het nog nooit zo druk heeft gehad dankzij de hype om zonnepanelen op de daken te plaatsen, de windmolenbouwers, de bouw. Er is teveel macht vanuit bedrijfsleven en financiële sector, gericht op zaken doen achter de schermen met de overheid, met als voorwendsel duurzaamheid. Waarom concurreren op de vrije markt als je achter de schermen de winst in de schoot krijgt geworpen? Maar dat kan de gemiddelde burger allemaal niet weten, bang gemaakt met klimaatverandering.

Vergaat de wereld? Nee, niet morgen en ook niet over 100 jaar. Dat is allemaal politiek. De planeet vergaat niet, ijsberen sterven niet op verlaten ijsblokken. De discussie wordt niet feitelijk noch rationeel gevoerd, maar religieus. Mensen die met duurzaamheid weer een doel hebben in hun leven, kunnen actievoeren. Ambtenaren die de hele wereld overvliegen van de ene klimaatconferentie naar de andere, koffiedrinkende beleidsmakers die weer werk hebben gecreëerd voor zich zelf via allerlei commissies. Als je werkelijk denkt dat de planeet vergaat, zou je dan zo omgaan als nu met het beleid, of zou je, zoals nu met corona gebeurt, hard ingrijpen?

