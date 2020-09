COA zakt compleet door het ijs: verzoekt asielzoekers terug in de kast te gaan

Het is werkelijk waar te treurig voor woorden, maar het COA laat voor de zoveelste keer zien dat er compleet incompetente mensen aan het roer staan. In bijna een op de twee gevallen ”’adviseert”’ het COA om asielzoekers die homo, lesbienne of transgender zijn terug de kast in te gaan. Wat is dit voor walgelijk en niet-Nederland-waardig advies?





Stichting LGBT Asylum Support heeft een pittig onderzoeksrapport – waar deze informatie onder andere vandaan komt – naar de Tweede Kamer verstuurd.

In het afgelopen half jaar zijn zeker 70 LHBT-asielzoekers slachtoffer geworden van een onveilige situatie. En wat doet het COA? Die zegt in veel gevallen dat deze mensen maar beter tijdelijk terug de kast in kunnen…

Wat is dit voor waardeloos ””advies””?

LGBT Asylum Support heeft een enquête laten rondgaan onder 200 asielzoekers, zo’n 85% van deze groep wordt regelmatig gediscrimineerd vanwege hun seksuele voorkeur. Meer dan de helft geeft aan dat zij deze problemen niet kunnen bespreken binnen het opvangcentrum, de helft van de tijd wordt ook niks gedaan met meldingen.

Het COA zakt steeds verder door het ijs, de afgelopen maanden krijgt de organisatie flink wat kritiek over zich heen, en al deze kritiek is 100% terecht.

We maken ons in dit land altijd hard voor LHBT-rechten, maar deze mensen worden compleet in de steek gelaten.