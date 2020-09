Column Ozair Hamid: Volksvertegenwoordigers zó straffen is onzinnig

De Tweede Kamer is niet eensgezind over de nieuwe Gedragscode. VVD en SGP zijn kritisch, en terecht, want er zitten nogal wat haken en ogen aan de huidige voorschriften.

Volgens de nieuwe regelgeving kan een democratisch verkozen Tweede Kamerlid een maand lang worden geschorst, op advies van een niet-verkozen commissie. Het Kamerlid zou geschorst kunnen worden naar aanleiding van een klacht die door “iedereen” kan worden ingediend, dus ook door burgers.

En het kunnen worden achtervolgd door de boze burger is problematisch; Kamerleden zullen zich bezig moeten houden met allerlei klachten van deze boze burgers die niet gerelateerd zijn aan hun Grondwettelijke taken zoals het controleren van de regering. Zo komt een inefficiënte Tweede Kamer, waar stroperigheid een vaak gebruikt woord is om de desbetreffende instelling te omschrijven, deels tot stilstand, waardoor Belgische praktijken zomaar een realiteit zouden kunnen worden.

Daarnaast is, zoals de gereformeerden het stellen, het niet de bedoeling dat een ondemocratische commissie het werk en het functioneren van een democratisch verkozen Kamerlid verhinderen, door straffen op te leggen. Dat druist namelijk in tegen het meest fundamentele van onze democratie: het kunnen kiezen van volksvertegenwoordigers die vrij en ongestoord hun werk kunnen verrichten. Alleen het electoraat of de rechtspraak beslist over het functioneren van een Kamerlid in de democratie.

Tevens is de nieuwe Gedragscode een ‘oplossing’ voor een probleem dat niet bestaat, wat het per definitie onnodig maakt. Kamerleden, en vaak VVD’ers, komen inderdaad met regelmaat in opspraak, maar nooit zijn de wandaden zo schokkend dat het Kamerlid een schorsing van een maand verdient. Dat Pechtold of Baudet een maand het Tweede Kamergebouw niet meer zouden kunnen binnentreden, omdat zij bepaalde giften niet hadden gerapporteerd, is vanzelfsprekend volstrekt redeloos. Het voorstel is in dat kader dus de facto net zo veel waard als een nietszeggende, populistische motie.

Het enige waar de huidige regelgeving in voorziet, is het bevorderen van de verdeeldheid, het laten toenemen van frustratie en het minder goed laten functioneren van het parlement.

De vraag is of de Nederlandse bevolking daar daadwerkelijk baat bij heeft? Ik denk het niet.