Coronaverveling slaat weer toe! Agent door 17-jarige vastgepakt en met de dood bedreigd, loopt uit op rellen tegen politie

In het Noord-Hollandse Bergen zijn enkele agenten belaagd door tientallen jongeren. Zij hielden vlak ervoor een 17-jarige jongen aan, die een agent had vastgepakt en met de dood heeft bedreigd. Zoiets moet je natuurlijk gewoon kunnen doen bij een agent, dus doken de jongeren direct op de agenten af en moest er bruut geweld aan te pas komen om ze op te breken!

De jongeren waren actief ruzie aan het zoeken en de politie wilde in eerste instantie niet eens ingrijpen. Maar toen de twintig à dertig jongeren maar bleven provoceren, escaleerde de boel. De agent die werd bedreigd wist om versterking te roepen en er zijn zelfs politiehonden ingezet.

De jongeren braken daarna op in meerdere groepjes en bleven vervolgens agressie tonen naar de agenten. Toen moest de hele omgeving “met meerdere eenheden worden leeg geveegd”. De politie heeft de laatste paar maanden al veel meer van dit soort ‘incidenten’ meegemaakt, maar wil nog steeds niet erkennen dat het hier om een patroon gaat.

Erg zonde dat de politie zoveel tijd, geld en mankracht kwijt is aan het bestrijden van de coronaverveling onder jongeren. Ze hebben het ook niet makkelijk hè? Zitten ze de hele dag thuis omdat ze geen stages hebben kunnen vinden. En het buurthuis is door corona ook al niet open… Heel vervelend allemaal.