Door EU en Schengen verschraalt alles: aan de buitengrenzen lopen landen leeg en zijn criminele hubs ontstaan

De Europese Unie is een asociale constructie. Als u geniet van een heerlijk vers stuk fruit in Europa is de kans groot dat u dat aan een Bulgaar te danken heeft. Ieder jaar vertrekken duizenden arbeiders uit de Balkan en Oost-Europa naar Engeland, Duitsland, Italië en Spanje om fruit te plukken, en mee te helpen met irrigatie. Bulgarije wordt thans getroffen door arbeidstekorten en lonen stijgen. Maar nog steeds leert het plukken van pepers in Bulgarije een uurloon op van € 1,87 en in Duitsland € 9,35. Dat maakt de keuze van vertrek niet moeilijk.

Moet de EU moet lering trekken uit de onbedoelde gevolgen van de open grenzen? De bevolking van Oostbloklanden verdampt, mede door de brain drain als resultaat van de open grenzen vanwege het Schengenverdrag. De Europese Unie heeft zélf Schengen geëntameerd. De grenzen moesten weg met alle gevolgen van dien. Schengen is extreem schadelijk voor de landen die te kampen hebben met de brain drain.

Maar ook de georganiseerde misdaad heeft van ‘Schengen’ geprofiteerd: zie de jaarlijkse dramatische rapporten daarover door de Europese veiligheidsinstellingen Europol voor de politie en Eurojust voor de justitie. De Schengenzone, zonder grenscontroles, vormt voor de wereldwijde georganiseerde misdaad een ongekend grote afzetmarkt van consumenten. Aan de grenzen van de Unie zijn criminele ‘hubs’ ontstaan, waar zwart geld, drugsgeld en smokkel elkaar ontmoeten.

Schengen doet veiligheid en identiteit geen goed. Open grenzen zijn onrechtvaardig, Schengen is onrechtvaardig en dat is bekend sinds het eerste verdrag getekend werd. Als bestaande schotten binnen de arbeidsmarkt worden weggehaald, zullen werknemers gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden. Dat 20% van de Bulgaarse bevolking definitief weg wil lijkt een bewijs dat de lokroep van hoger loon, beter werk, meer werk en betere leefomstandigheden, mensen in beweging zet. Arbeid is als water, het stroomt naar waar het kan gaan, maar ook naar waar je het niet wilt hebben.

Schengen strekt tot voordeel van de betreffende werknemers die daarvan gebruik kunnen maken. Voor hen is dat fantastisch. Maar het is ten nadele van de mensen die dat niet kunnen, de wanhopige achterblijvers die het land zien leeglopen en verschralen. Er voltrekt zich een ramp voor de landen van herkomst. De Europese Unie heeft buitengewoon asociale effecten. Politici zien het gebeuren maar doen niets. Nexit.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.