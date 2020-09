Gezondheidsraad: uitrollen 5G-netwerken krijgt groen licht. Hamsteren van aluminiumfolie gaat beginnen

Op verzoek van de Tweede Kamer had de Gezondheidsraad een onderzoek gedaan naar eventuele gezondheidsrisico’s van een 5G-netwerk. Volgens de Gezondheidsraad is het veilig om de komende jaren 5G-netwerken te gaan uitrollen in Nederland. Wel zegt de raad dat er nog meer onderzoek nodig is om echt alle gezondheidsrisico’s uit te sluiten.





Het onderzoek maakt overigens geen ‘einde’ aan alle twijfel over de gezondheidsrisico’s rondom 5G benadrukt de Gezondheidsraad. De eerste stap qua onderzoek is gezet, maar er zal meer onderzoek nodig zijn om te kijken of 5G echt schadelijk kan zijn.

Voorzitter Bart-Jan Kullberg zegt wel dat het “niet is aangetoond” dat er gezondheidsrisico’s bij komen kijken. Ook acht de Gezondheidsraad het niet waarschijnlijk dat het überhaupt risico’s met zich mee draagt.

Volgens Kullberg is het mogelijk dat 5G nu al wordt uitgerold omdat het grotendeels gebruikt maakt van bestaande structuren – zoals die van 3G en 4G.

“We kunnen al een hele boel zeggen over de frequenties van 3G, 4G en wifi. 5G maakt voor een belangrijk deel gebruik van frequenties in dat deel van het spectrum”

De rest van Nederland kan gelukkig binnenkort gaan genieten van 5G-netwerken.