GroenLinks Den Haag wil af van ombudspolitiek Richard de Mos: ‘Het kan gevaarlijk zijn’

De Haagse afdeling van GroenLinks laat maar weer eens zien dat politieke partijen er zeker niet altijd voor het volk zijn. Bij GroenLinks gruwelen ze van de ombudspolitiek van De Mos. De politiek van ‘wij regelen het’ waar De Mos bekend om staat wil GroenLinks zo snel mogelijk in de ban doen.





De mouwen opstropen en de problemen van de gewone man oplossen, daar heeft GroenLinks niet zo veel. De partij kan het stiekem niet verdragen dat Richard de Mos op handen wordt gedragen in Den Haag. De Mos en zijn partij gaan wel de straat op, en helpen wel de mensen direct. In plaats van eindeloos, en soms zinloos, vergaderen in de raad gaan zij wel naar de inwoners toe.

‘Sommige partijen hier in de raad denken voor dit gevoel van ontevredenheid een oplossing gevonden te hebben’, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. ‘Ze noemen het ombudspolitiek. Als je een klacht hebt of niet tevreden bent, kunnen zij het voor je regelen. Het besturen van een stad verengen tot het opkomen voor individuele kwesties is in mijn ogen een karikatuur van wat er allemaal komt kijken bij een grote stad.’

Natuurlijk wisselen ze de kritiek af door direct te melden dat ook zij wel naar de gewone mensen luisteren. Maar wie houden ze nu voor de gek? De sociaaldemocratische partijen in Nederland zijn nog maar een schim van wat ze ooit waren.

‘Maar toch ben ik ervan overtuigd dat deze ombudspolitiek vanuit de raad nooit de oplossing kan zijn voor het dichten van de kloof tussen bewoners en het bestuur. Het kan zelfs gevaarlijk zijn’, vindt hij. ‘Het gevaar schuilt erin dat de belangen van de mensen of ondernemers die de weg naar een raadslid weten te vinden omdat ze mondig genoeg zijn, een goed netwerk hebben of vaardig zijn op de sociale media, beter vertegenwoordigd worden dan de belangen van andere mensen. Hierdoor kan het algemene belang ondersneeuwen.’

Maar De Mos kennende gaat hij stug door met zijn ombudspolitiek. Dit is dan ook waar de Hagenezen op zitten te wachten.