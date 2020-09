HAHA! Corrupte VVD wil Kamerleden die zich misdragen “minder hard straffen”

Als er nou één partij is waarvan je denkt dat die zich vooral niet moet bemoeien met de straffen van Kamerleden die zich misdragen, dan is het de VVD. De partij komt immers om de zoveel weken in het nieuws om precies die reden. De VVD kon weleens de meest corrupte partij van Nederland zijn. Maar raad eens wat de nepliberalen doen? Juist: ze gaan publiekelijk met een plan om de straffen voor “Kamerleden in opspraak” flink te verlagen. Ons helpt ons?

De Telegraaf komt met het opmerkelijke bericht dat de VVD Tweede Kamerleden die zich misdragen minder zwaar wil straffen. Het voorstel daartoe is in handen gekomen van De Telegraaf. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de gedragscode. De VVD en de SGP (wat?) willen de mogelijkheid om een Kamerlid tijdelijk uit het ambt te zetten schrappen. “Schorsing is een zeer ingrijpende maatregel die zich slecht verdraagt met het grondwettelijk verankerde mandaat van Kamerleden,” aldus het voorstel geschreven door een partij die al tijden niets meer heeft met de grondwet.

Wat voor straf er dan wel moet komen? Een “aanwijzing” of, in ernstige gevallen, “een berisping.”

Zoals De Telegraaf óók stelt is dit allemaal nogal opmerking. De VVD is immers continu betrokken bij integriteitskwesties. En daar komt nog eens bij dat de VVD juist te pas en te onpas roept dat gewone burgers die zich niet altijd even goed aan de regels houden keihard gestraft moeten worden. Oh ja, als een burger iets verkeerd doet moet hij wat de VVD betreft het liefst voor jaren in de gevangenis verdwijnen. Maar een Kamerlid dat iets verkeerd doet? Die moet er vanaf kunnen komen met een tik op de vingers.

Het is ongelooflijk. De VVD is werkelijk de meest walgelijke partij van Nederland geworden.