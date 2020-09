Hoe objectief was het OM in kwestie Akwasi? Officier van Justitie ‘collega’ van KOZP-kopstuk

Er is veel te doen rondom de kwestie van Akwasi. Veel Nederlanders vonden het opmerkelijk dat de rechter hem wel schuldig achtte maar niet ging veroordelen. Nu blijkt dat de Officier van Justitie, die de deal heeft gesloten met Akwasi, ook bestuursvoorzitter is van Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, waar ook KOZP-kopstukken in het bestuur zitten. Wat is hier aan de hand?

Volgens de rechter was er wel degelijk sprake van opruiing maar wordt hij niet vervolgd. Bij veel Nederlanders schoot deze uitspraak in het verkeerde keelgat, zij hadden op z’n minst een vervolging verwacht. Zeker nadat in het verleden pro-Pieten activisten ook bestraft werden voor verstoring van de openbare orde. De blokkeerfriezen kregen een taakstraf, en daarmee een strafblad. Akwasi kan na zijn opruiing weer gewoon verder met z’n gal spuien.

Het OM heeft voor deze deal gekozen omdat voor de rechter verschijnen een veel lang proces zou zijn. Het OM is allang blij dat Akwasi afstand heeft genomen van zijn uitspraken en nu ‘positief gebruik maakt van zijn invloed’.

“Wij vinden dat iedereen veilig over straat moet kunnen gaan, ook verkleed als Zwarte Piet. Als Akwasi eerst voor de rechter moest verschijnen, zou het veel langer duren.”

Maar nu blijkt dat hetzelfde OM, of beter gezegd de Officier in kwestie, ‘toevallig’ een nevenfunctie heeft in de scene waar ook de kompanen van Akwasi werkzaam zijn. Dit bewijst natuurlijk niet dat het OM niet objectief zou zijn geweest, maar het wekt wel de schijn dat het qua onpartijdigheid niet in orde is bij het OM.

Jacobien Vreekamp is de Officier van Justitie die de deal heeft gesloten met Akwasi. Jacobien is naast "discriminatieofficier" ook bestuursvoorzitter van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, waar KOZP'er Mitchell Esajas bestuurslid is. En de cirkel is weer rond. pic.twitter.com/PgYdHJ3ABx — Vizier Op Links (@VizierOpLinks) September 12, 2020

Door dit soort fratsen nemen steeds meer mensen het OM niet meer serieus als onafhankelijk orgaan. Tel hierbij het Wilders-proces op, en het wantrouwen jegens het OM is gigantisch.

Update (16:52): Vreekamp blijkt sinds eind juli niet meer in het bestuur van de stichting te zitten.

Dit is niet juist. Zowel mevr Vreekamp als dhr Esajas zijn per 20-7 jl teruggetreden als bestuursvoorzitter cq bestuurslid. Ik weet dat omdat ik ook in het bestuur zit en mevr Vreekamp opgevolgd heb als voorzitter. Zie ons KvK uittreksel voor de juiste gegevens, graag correctie — Denise Eikelenboom (@deikelenboom) September 12, 2020