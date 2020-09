Huilebalk Grapperhaus maakt zich te schande in de Tweede Kamer

Het was wanstaltig om te zien. Een man die er geen enkel probleem mee heeft dat het kabinetsbeleid ervoor zorgt dat er steeds meer zelfmoorden worden gepleegd, dat ouderen moederziel alleen sterven in verpleeghuizen, en dat mensen die een beetje normaal willen doen een enorme boete + strafblad krijgen stond woensdagavond jankend in de Tweede Kamer. Niet omdat hij tot inkeer was gekomen over het rampzalige, asociale, totalitaire, onmenselijke kabinetsbeleid, maar omdat hij persoonlijk onder vuur lag omdat hij de regels zelf aan zijn laars had gelapt.

Kijk ‘m dan huilen en hakkelen, die minister van Veiligheid en Justitie van ons. Niet omdat hij medelijden heeft met al die burgers die vreselijk lijden onder het kabinetsbeleid, maar omdat hij het zo vreselijk voor zichzelf vond dat hij betrapt was; betrapt toen hij die onmenselijke regels aan zijn laars lapte.

Dit is werkelijk een grof schandaal. Deze man maakt zichzelf compleet en totaal te schande. Niet emotioneel worden dat het hele MKB weggevaagd wordt of dat brave burgers toch een strafblad krijgen omdat ze de idiote coronaregels van het kabinet even vergeten, maar wel janken — in de Tweede Kamer — als zijn eigen politieke positie op het spel staat.

Zielig. En dan niet op een manier dat je denkt, ‘ach, wat sneu zeg!’

Deze man, deze asociale hufter die zélf lak heeft aan de dictatoriale coronaregels die hij aan alle andere burgers oplegt, moet zich diep, diep schamen. En aftreden. Want dat dit zielige figuur zich nog steeds minister mag noemen is écht onacceptabel.