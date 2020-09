India zet klimaatdoelen opzij en wil in 2023 een miljard ton steenkool uit de grond halen

India gooit de klimaatdoelen overboord en zet weer flink in op de productie van steenkool. Door de coronacrisis zijn er 85 miljoen Indiërs werkloos geworden en zijn de duurzaamheidsprojecten volledig stil komen te liggen. De economie is met 23 procent gekrompen en daardoor is er nood aan de man. Wel jammer dat het alle Europese winst compleet tenietdoet, alweer.



Bah, wat is de wereld toch oneerlijk hè? Heb je net een paar jaar je elektrische lease-auto, je huis lekker duurzaam geïsoleerd en zo’n warmtepomp aangeschaft, en dan gooit India roet in het eten!

Alle CO2-besparing door EU-lidstaten in de afgelopen twee jaar werd trouwens al tenietgedaan door China en Zuidoost-Azië, waar juist meer (goedkope) kolencentrales zijn gebouwd. Op de één of andere manier komen de preken van Rob Jetten (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) niet helemaal aan in Azië. Heel zonde.

En nu komt de premier van India ook nog eens terug op zijn groene beloftes! Binnen twee jaar wil hij het land ruim een miljard ton steenkool laten produceren. En dat is voornamelijk voor eigen gebruik, want het land is zelf één van de grootste verbruikers van steenkool.

Maar goed, niks aan de hand. Als we met z’n allen in Nederland gewoon nog slechts één keer per jaar vlees eten en voor de rest van ons leven nog maar twee minuten per dag douchen (of om de dag, nog beter!). En als wij hier in Nederland nou op tijd ons hele land volbouwen met windmolens en zonnepanelen, dan blijft er ook wat meer tijd over voor al die Indiërs om hun economie langzaam weer van de steenkool af te krijgen! Al wordt dat nog wel een probleem want ze willen graag zelfvoorzienend worden (en blijven).

Maar goed, het is niet ons probleem als het de Indiërs en de Chinezen zijn die de planeet straks verder mollen. De overlevenden in de toekomst zullen zien dat we in Europa wel eventjes een poging deden om er wat aan te doen, en dat telt ook mee!