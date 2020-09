Initiatiefwet correctief referendum kan op steun rekenen van Tweede Kamer!

Na de doodsteek van het referendum door D66 (en anderen), lijkt het referendum een comeback te maken. Een meerderheid steunt de initiatiefwet van SP-eindbaas Ronald van Raak. Een groot deel van de oppositie steunt het voorstel, en ook coalitiepartijen CU en D66 neigen naar steun. De vraag is wel hoe lang de steun van D66 standhoudt.



Een meerderheid voor dit plan betekent een kleine doorbraak in de referendum-perikelen. Al meer dan drie decennia proberen diverse partijen een correctief referendum in te voeren in Nederland. Dat de initiatiefwet van Van Raak op steun kan rekenen van de Kamer is weer een mooi begin. Ook zou het een mooi einde zijn voor het vertrekkend Kamerlid als hij de definitieve wet door de Eerste- en Tweede Kamer krijgt.

In de Kamer zei Van Raak het volgende over de tal van pogingen tot invoering van dit referendum:

“Het referendum is als kleefkruid. Hoe harder de politiek het wegschudt, hoe meer het blijft plakken. Totdat we het accepteren”

Na de aanbevelingen van de staatscommissie Remkes is het de perfecte timing om dit referendum nu met een meerderheid door beide Kamers te krijgen. Na de volgende verkiezingen moet er echter wel een twee derde meerderheid worden gevonden in beide Kamers.