Internationale mensensmokkelnetwerk ontmanteld: bende opereerde in het Kanaal

Opsporingsdiensten uit onder andere Nederland en België zijn erin geslaagd om een belangrijk mensensmokkelnetwerk te ontmantelen. Twaalf mensen zijn opgepakt die onderdeel uitmaken van een belangrijk netwerk dat veel mensen van Calais naar Denver brachten.



Het is al jaren een gigantisch probleem, zowel het Kanaal als in Zuid-Europa opereren internationale mensensmokkelbendes nauw samen om voor veel geld te ‘helpen’ bij de levensgevaarlijke overtocht naar een veilig EU-land – of naar het inmiddels ex-EU-land Engeland.

Er zijn zeker twaalf arrestaties verricht, waaronder ook twee in Nederland. De twaalf arrestanten maken deel uit van een groot internationaal netwerk, dus voor de opsporingsdiensten is dit een grote doorbraak. Want wie weet verkrijgen ze hierdoor meer informatie.

Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee meldt het volgende:

“Het is een mooie slag die we geslagen hebben. Je wilt niet alleen de migranten behoeden om die levensgevaarlijke reis te maken, maar juist ook de organisatie daarachter pakken die heel veel geld verdient over de rug van deze mensen.”

Al jaren is het een groot probleem voor de EU, de mensensmokkel blijft een lucratieve bezigheid waar grof geld wordt verdiend. Het is daarom ook goed om te zien dat verschillende landen de handen hebben ineen geslagen om het Kanaal weer een stuk veiliger te maken.

Dit soort praktijken zijn levensgevaarlijk.