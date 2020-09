Ja hoor! IND gaat nu écht de asielachterstanden (meer dan 11.300 zaken) wegwerken

Geen achterstanden meer in asielaanvragen, dus geen mensen die ‘boetes’ claimen bij de IND of politici die dan weer gaan roepen om een generaal pardon. Allemaal vanwege een “taskforce” bij het IND. Gelooft u het?

Al jaren loopt het asielsysteem ontzettend spaak: doordaat mensen allemaal hun zaak hier in Nederland mogen afwachten, is het voor velen aantrekkelijk asiel aan te vragen (en vaak ook nog een tweede of derde keer met andere redenen, gewoon om het verblijf hier te rekken). Je krijgt in de tussentijd ook nog een kleine som geld, dus hup: flood the system.

Dat laatste is dan ook gebeurd in Nederland, en daardoor kampt de IND – de overheidsorganisatie die moet beslissen over of iemand wel of niet in Nederland mag blijven – met flinke achterstanden.

Maar we mogen ons allemaal gelukkig prijzen, want vanaf deze maand gaan alle ruim 11.300 zaken die de instantie achterloopt inhalen. De organisatie heeft onder leiding van staatssecretaris Ankie Broekers Knol namelijk uitzendkrachten ingehuurd en daarmee is een speciale “taskforce” die de achterstanden moet wegwerken “op volle sterkte.” Dus vanaf deze maand moet een probleem dat al jaren speelt en steeds erger wordt, ineens opgelost zijn.

Een belangrijke vuistregel voor mensen die zonder al teveel teleurstellingen door het leven willen gaan, luidt dat iets dat te mooi klinkt om waar te zijn dat in werkelijkheid eigenlijk altijd ook is. Zie ook deze ‘taskforce’ die niet alleen moet voorkomen dat mensen straks nog boetes claimen bij de IND omdat de aanvragen te laat worden afgehandeld, maar dat ook het politieke draagvlak voor generale pardons en voor mediahypes rondom mensen als Mauro of Lili en Howick als sneeuw voor de zon verdwijnt.

Ik geloof het graag als die taskforce écht uit wonderdokters bestaat. Maar goed, zeker met deze staatssecretaris weet je één ding altijd zeker: niet zomaar in mooie VVD-praatjes trappen. Eerst zien, en dan geloven.