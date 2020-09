Kijken! Huilebalk Ferd Grapperhaus heeft een ware nummer 1 hit te pakken: “Aso, aso!”

Ja, Ferd. Hoe voelt dat nou om geconfronteerd te worden met je eigen uitspraken?

Het is vandaag Grapperhausdag op DDS, maar dat best een keer. Ferd Grapperhaus is immers één van de meest dictatoriale, uitgesproken, totalitaire, inhumane leden van dit kabinet (dat voor de rest ook al uit dat soort types bestaat). Daar mogen we best meer dan één — zelfs meer dan twee — artikelen over schrijven.

Hoe dan ook, hieronder een mooie muziekvideo van enkele van Grapperhaus’ uitspraken over “aso’s” die zich niet aan de gestoorde anderhalvemeter-regel houden. Vreselijke mensen, aldus Grapperhaus. Asociale hufters. Abominabele creaturen. Ze moeten zich kapotschamen.

Kijk, luister, en geniet.