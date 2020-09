Knetter! Ministerraad tast onze vrijheid aan: betalingen vanaf 3.000 euro cash worden illegaal

Minister Wopke Hoekstra vertelt heel blij op Twitter dat de ministerraad heeft besloten om vergaande maatregelen te nemen om witwassen van geld tegen te gaan. Die maatregelen zijn niet slechts gericht tegen criminelen, maar tegen álle Nederlanders.

Dit zijn de maatregelen waar Hoekstra zo blij mee is:

Een mooie stap in de aanpak van #witwassen! De ministerraad heeft ingestemd met een nieuwe wet waarmee we cash betalingen vanaf €3000 gaan verbieden en o.a. banken makkelijker kunnen samenwerken in het opsporen van witwaspraktijken. @ministerieJenV https://t.co/cikS9WE1l8 pic.twitter.com/gd7bqYwaaD — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) September 25, 2020

Betalingen vanaf 3.000 euro mogen dus niet meer cash betaald worden. Contant geld is gewoon een wettig betaalmiddel, maar wordt op ongelooflijke wijze aan banden gelegd. Want, is de redering van voorstanders van deze maatregel, met name criminelen gebruiken dat soort bedragen om aankopen te doen waarvan ze niet willen dat die gezien worden door de overheid.

Het probleem hiermee is, natuurlijk, dat de vrijheden van heel normale mensen — die zich wel keurig netjes aan de wet houden — met voeten worden getreden. Jouw geld is van jou. Als jij het niet op een bank wil storten, maar het cash bij je wil houden is dat aan jou. Het is immers een wettig betaalmiddel en jij hebt er hard voor gewerkt.

Maar de ministerraad wil dat veranderen. Als je iets koopt dat 3.000 euro of duurder is wil het kabinet dat er een elektronische overboeking te zien is.

Dat de overheid geldstromen beter in de gaten wil houden — vanwege criminaliteit of om andere redenen — is geen grote schok, maar dat ze zo ver gaan in de beperking van onze vrijheden is dat wél. Zéker als je bedenkt dat criminelen heus andere manieren zullen vinden om hun zwart geld wit te wassen. Die laten zich door zo’n regel echt niet tegenhouden.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er nogal wat woedende mensen zijn naar aanleiding van dit besluit. Zoals Evert G. Davelaar, bijvoorbeeld:

Weer een stap verder naar algehele #dictatuur. #Cash is gewoon een wettig betaalmiddel. Ook boven de € 3000. https://t.co/JzvvcFyHI3 — Evert G. Davelaar (@EvertGDavelaar) September 25, 2020

Natuurlijk zal dit het kabinet niet tegenhouden. Alle kartelpartijen willen onze vrijheid op dit vlak beperken. Daar hebben we het helaas maar mee te doen.