Liegende Grapperhaus liet zich fotograferen op het bordes. Maar het was niet-intentioneel? Onzin!

Volgens Ferd Grapperhaus was het allemaal niet-intentioneel — niet opzettelijk — wat er gebeurde tijdens zijn huwelijksfeest. Hij had gasten er tientallen keren aan herinnerd dat ze afstand moesten houden. Als de regels werden geschonden was dat per ongeluk. Echt waar!

Onzin, natuurlijk. Iedereen die ook maar een paar foto’s gezien heeft weet dat dit een enorme leugen is. Het ging allemaal bewust. De kersverse echtgenoot en echtgenote hadden, evenals hun gasten, lak aan de regels — wat bewijst wat we allemaal al wisten, namelijk dat die regels niet alleen inhumaan maar ook nog eens volstrekt nutteloos zijn.

Eén foto zegt wat dat betreft écht alles. Kijk maar. Daar zie je Grapperhaus met zijn bruid staan, voor een hele horde gasten die opzettelijk op het bordes gezet worden zodat de fotograaf (helemaal links te zien) een mooi kiekje kan schieten.

Het ergste is niet dat Grapperhaus de regels aan zijn laars lapt. En nee, het ergste is zelfs niet eens dat hij die regels vervolgens wel aan ons opdringt én ons aso’s, hufters en erger noemt als we niet doen wat hij eist. Nee, het allerergste is dat hij en de andere leden van het partijkartel denken dat hij hiermee weg kan komen. Ze hebben zo weinig respect voor ons, de burgers van dit land, dat ze denken dat dit wel overwaait en dat Grapperhaus gewoon door kan gaan met het spelen van Corona-Robocop.

Nee. Het moet afgelopen zijn. Deze man moet aftreden… en al die totalitaire regels die volstrekt overdreven zijn moeten per direct verdwijnen.