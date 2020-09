LOL! Akwasi doet huiliehuilie: ‘De juf noemde me aquarium’

We weten allemaal dat Akwasi een heel zielig mannetje is. Tot dit jaar had niemand last van hem. Hij deed wat ‘ie deed, gaf aan in interviews totaal geen last te hebben van zogenaamd systematisch racisme, zei dat het volstrekt belachelijk was dat jonge, nieuwe generaties verantwoordelijk gehouden worden voor het gedrag van drie, vier generaties ervoor, en ga zo maar door. Meneer was dus eigenlijk best wel normaal.

Tot dit jaar. Want Akwasi zag opeens zijn kans schoon. Hij was vrijwel onbekend, maar hij kon bekend worden als hij op de Black Lives Matter bus sprong en blanke Nederlanders van racisme etc. zou beschuldigen. Dus dat is wat hij deed. Meneer ging vol zeiksnor.

Dat gezeur gaat verder in het Algemeen Dagblad van vandaag. Daarin beklaagt hij zich erover dat een juf hem eens “aquarium” noemde in plaats van Akwasi.

“Vroeger schaamde ik me voor mijn naam Akwasi,” aldus Aquarium. “Dat was geen Gerard of Richard. De juf noemde me eens Aquarium, waarop de hele klas moest lachen. Dat heeft me heus geen trauma bezorgd, maar dat is toch raar voor iemand die geacht wordt kinderen een veilige plek te bieden. Pas toen mijn vader me uitlegde dat mijn naam zondagskind betekent, zag ik de kracht ervan. Vanaf mijn 13de was ik trots op Akwasi.”

Ah nee, het heeft hem geen trauma bezorgd, maar hij kan het natuurlijk wel lekker gebruiken om net te doen alsof hij er echt door geraakt werd. Want ja, dan is het weer bewijs van systematisch racisme. Andere, blanke leerlingen is ongetwijfeld iets vergelijkbaars overkomen, maar die waren niet zwart. En dus telt het niet.

Wat is het toch een zielig mannetje zeg.

Als we het dan over kwetsende uitspraken hebben moeten we misschien nog maar eens naar de ‘speech’ luisteren waarin Akwasi roept dat hij Zwarte Piet in elkaar wil rammen.

Over het veroorzaken van trauma’s bij kinderen gesproken.