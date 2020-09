Ministerie erkent fout: mail over verplicht downloaden CoronaMelder had nooit gemogen

Onze minister Hugo de Jonge had het ons nog beloofd: de corona-app, CoronaMelder, zal niet verplicht moeten worden gedownload. Hij verankert deze boodschap zelfs in de wet, toch is er een mail vanuit het ministerie van Volksgezondheid verstuurt naar de Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers of zij aan hun medewerkers konden vragen of ze de app wilden downloaden. Deze mail is natuurlijk een flinke no go.



De mail gaat natuurlijk in tegen alle afspraken die De Jonge heeft gemaakt met de Tweede Kamer. Het is een pijnlijke blunder voor de minister, want hij wordt voor deze actie weer op het matje geroepen.

In de mail stond het volgende:

“Ik zou jullie willen vragen of jullie ons willen helpen om de corona-app onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld als een van de coronamaatregelen die jullie vanuit de vereniging treffen om zo ‘veilig’ mogelijk te werken en om jullie bezorgers ook te vragen de app te downloaden, zodat zij onbewuste besmetting voorkomen.”

Een woordvoerder van De Jonge zei direct dat dit natuurlijk nooit had mogen gebeuren op deze wijze. Er had veel explicieter moeten staan dat het downloaden niet verplicht is, en compleet vrijwillig dus.

Ondertussen wil coalitiepartner CU opheldering van de minister.

“Dit was een van de kernpunten in het debat over de corona-app. Geen dwang, maar ook geen drang door bijvoorbeeld je werkgever om de app te installeren.”

De app blijft de gemoederen hoog houden.