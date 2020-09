Onnodige sterfte door bureaucratie: nieuw kankermedicijn door trage EU-procedure veel later op de markt

Een studie van hoogleraar Carin Uyl-de Groot van de Erasmus Universiteit Rotterdam toont een enorme vertraging in de procedures bij het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) vergeleken met de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Kankermedicijnen komen daardoor pas maanden later op de markt, waardoor mensen onnodig komen te overlijden.



Kankerpatiënten moeten in Europa gemiddeld 403 dagen wachten op levensreddende medicijnen. Dat is 242 dagen langer dan patiënten in de VS, die 161 dagen moeten wachten. Ons kabinet kan de schuld hiervoor niet bij ‘het liberalisme’ leggen. Dit is puur een kwestie van bureaucratie die tot onnodige sterfgevallen leidt. Niet meer en niet minder.

Nederland is van zichzelf ook redelijk traag trouwens. Europese lidstaten moeten het positieve advies van het EMA eerst nog overnemen namelijk. Wij doen dat in een treurige 128 dagen. Ter vergelijking, Duitsland doet het in iets meer dan twee weken (17 dagen). Het Verenigd Koninkrijk trekt er 22 dagen voor uit en Oostenrijk lukt het in een maand.

Het EMA heeft nog niet gereageerd op de bevindingen in de studie. Ze zijn namelijk te druk en het agentschap zegt: “Onze grootste zorg is nu de COVID-19-pandemie.”

Met die reactie laten ze exact zien waarom het in Europa op dat vlak dus misgaat. En het laat ook zien wat het effect is van allerlei politieke clubjes die menen dat het antwoord op alles ‘meer EU’ is, en die de schuld leggen bij ‘het liberalisme’.