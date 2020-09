Ook na Moria geldt: geef de asielindustrie en brandstichting geen beloning – dát voorkomt pas slachtoffers!

Auteur Tristan van Dasselaar bespreekt de deal die coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie sloten: honderd Moria-migranten worden opgevangen, maar hun plaats gaat af van het aantal VN-vluchtelingen dat Nederland heeft beloofd op te nemen. Je lost er niets mee op, vindt Tristan: “Geef de asielindustrie en brandstichting geen beloning – dát voorkomt pas werkelijk slachtoffers.”

Het is de afgelopen dagen flink in het nieuws: er brak brand uit in het overbevolkte Griekse vluchtelingenkamp Moria. Duizenden mensen werden dakloos. De Kamer drong erop aan dat het kabinet vluchtelingen naar Nederland zou halen. Na een onderhandeling tussen de coalitiegenoten is besloten tot het ophalen van honderd vluchtelingen en dat aantal af te trekken van de vijfhonderd vluchtelingen die in 2021 naar Nederland zouden komen onder een VN-bepaling. Linkse partijen vonden het te weinig, rechtse partijen vonden het te veel.

Het standpunt van de rechtse partijen klinkt wellicht ietwat hard of ‘onmenselijk’ (zoals de linkse tegenstanders maar wat graag suggereren), maar ik ben van mening dat er wel degelijk iets voor te zeggen valt. Achter de zielige verhalen van de dakloze vluchtelingen zit namelijk een hele industrie. Veel te volle bootjes met mensen die een (te) rooskleurige toekomst is beloofd. Aangezien het kabinet nu voor de zoveelste keer een uitzondering maakt, loont die industrie wel. Daar komt nog bij dat de brand is aangestoken om de sluiting van het kamp af te dwingen in de hoop dat er opvang in Europa geregeld zou worden. De boodschap is dus dat naast de industrie ook de brandstichting loont.

Natuurlijk wil ik ook geen migranten laten omkomen. Dat wil vanzelfsprekend geen enkel weldenkend mens. Alleen de manier waarop het nu voortdurend gaat, is een verkapte manier van mensensmokkel. Dat moet echt stoppen – ook juist in het belang van de vluchtelingen. Het opvangen in de regio van deze mensen is de betere oplossing. Geografisch, maar ook wat betreft remigratie en participatie in de ontvangende samenleving. Er kan hierop eventueel een uitzondering worden gemaakt bij grote rampen, maar dan moeten die vluchtelingen zich legaal aanmelden. Er mag aldus nimmer sprake zijn van economisch gewin als drijfveer.

Zoals gezegd, zijn er veel partijen in de Kamer die nu van het kabinet verlangen dat ze meer dan die honderd vluchtelingen opvangen. Nederland is een vrij land, dus dat mogen ze ook verlangen. Desalniettemin lijkt het mij dus alleen niet verstandig vanwege voornoemde redenen. Hetgeen mij het meeste stoort is echter niet het standpunt van de partijen die pleiten voor meer opvang, maar het soort mensen van het type Melanie Oderwald. Zij twitterde dat ze slecht in slaap kon komen, ondanks een “warm bed” en een “droog dak,” vanwege de ‘honderd-deal.’

Ik vraag me altijd af of dit soort types dan zelf ook, net als Annabel Nanninga (FVD), een vluchteling in huis zouden nemen. Schijnheilig roepen dat Nederland (betaald door Jan Modaal) vluchtelingen moet opnemen, maar zelf beginnen ze er niet aan. Het type Melanie Oderwald is eerder regel dan uitzondering.

Wat er in Moria gebeurd is, is nogmaals echt erg voor de mensen die er onder moeten lijden. Het probleem los je echter niet op door die honderd mensen te pardonneren. Ook niet door aan de zijlijn te roepen dat je slecht slaapt, of dat je het “zielig” vindt. Kijk naar oplossingen in de regio, help de mensen op dat eiland, maar geef de asielindustrie en brandstichting geen beloning – dát voorkomt pas werkelijk slachtoffers.