‘Orbán een vriend van Russische president Poetin? Dat is een mediacampagne!’

Nederland en Hongarije onderhouden al vele jaren uitstekende relaties op alle vlakken. Toch weten we eigenlijk maar bitter weinig van het land, maar oordelen wel…. Alle reden voor Frits Bosch om samen met Hongarije kenner-László Marácz het zoeklicht op Hongarije te zetten. We doen dat in een aantal delen. Vandaag: de Rusland-connectie.

Wat is Hongarije’s positie versus Rusland? Maken de gasleveranties het land afhankelijk van Poetin?

László Marácz: Hongarije volgt ook hier het diplomatieke gidsprincipe van St. Stefanus. Het land ziet zich als onderdeel van het Westen, maar houdt de lijnen open met het Oosten. Het is absurd om te stellen dat de Hongaren vergeten zouden zijn dat het de Russische legers waren die in 1849 de Hongaarse variant van de lente der volkeren en in 1956 de anti-communistische opstand neersloegen.

De voorstelling van Orbán als vriend van de Russische president Poetin behoort tot eerdergenoemde mediacampagne. Hongarije zal echter geen nieuwe confrontatie aangaan met Rusland en zich daarvoor ook niet lenen. De dynamische minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó is een graag geziene diplomaat in Moskou die voordelige gasprijzen voor Hongarije bedingt in de onderhandelingen met de Russen.

Dit om de koopkracht van de gewone Hongaar te versterken en via een gunstig klimaat voor energieprijzen Westerse investeerders aan te trekken die in Hongarije goedkoper kunnen produceren.

