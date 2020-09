Petitie om uit de dood herrezen perverse pedopartij PNVD te verbieden gaat als een speer: 350.000 handtekeningen

Een handtekeningenactie om de te voorkomen dat de uit een winterslaap ontwaakte ‘pedopartij’ PNVD ontwaakt vindt massaal weerklank in Nederland. In no-time hebben al honderdduizenden mensen de handtekeningenactie ondersteund.

Veertien jaren geleden poogde de PNVD – de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit – Kamerzetels te halen bij de verkiezingen van 2006. Die poging strandde, omdat de partij niet genoeg handtekeningen kon ophalen om op het stembiljet te komen. Anno 2020 wordt een nieuwe poging gewaagd, met aan het roer Nelson Maatman – die begin dit jaar werd gearresteerd voor het bezit van kinderporno.

De partij wil seks met kinderen van twaalf legaliseren, en ook necrofilie en bestialiteit weer toestaan. En – verrassing! – ook kinderporno moet worden toegestaan. Er zijn geen aanwijzingen dat deze partij in alle twintig kieskringen voldoende handtekeningen kan ophalen om in maart op het stembiljet te komen. Nog dat de partij vermogend genoeg is om de meer dan €11.000 borg te betalen. Wel wil de partij de huidige, tegen kindermisbruik gekante rechtsorde stevig overhoop halen.

Reden voor Anneke de B. om een petitie te beginnen deze lui te stoppen, om het risico niet te lopen dat zij straks in de Tweede Kamer zetelen. “Kinderen weten niet of nauwelijks wat seks is en kunnen geen keus maken of ze dit wel of niet willen. Vraag jezelf eens af; toen jij 12, 13, 14, 15 was, was je toen bezig met seks met andere mensen? Dacht je aan seks met volwassenen? Ik dacht niet eens aan seks met leeftijdgenootjes. Ik wist wellicht wat het was maar vond het vies en eng!” Zo schrijft ze. Daarom:

“Wij moeten onze kinderen beschermen tegen deze mensen! Wij moeten er voor zorgen dat onze kinderen in een veilige omgeving opgroeien zonder pedoseksuelen die uiting willen geven aan hun behoeftes en verlangens! Protect our kids en laat een verbod komen op partijen zoals de PNVD!”

De petitie is gericht aan het Openbaar Ministerie. Daar kan besloten worden tot het vragen op een verbod van een organisatie bij de rechter, zoals de handhavingsinstantie eerder ook al succesvol deed met de eveneens pro-pedofiele Vereniging MARTIJN en enkele neo-nazipartijen.

De actie gaat tot dusverre als een speer. Eerder had de actie tot doel slechts 30.000 handtekeningen op te halen, maar dit doel is ruimschoots gepasseerd. Bij het schrijven dan dit artikel staan er meer dan 359.000 op de teller, en De B. streeft nu naar 500.000 ondertekenaars.

De petitie ontvangt ook bijval vanuit de politiek: VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden roept op om de handtekeningenactie “massaal” te ondertekenen. PNVD is een “griezelclub,” vindt hij: “Seks met kinderen en kinderporno normaliseren? NO WAY!” Ook DENK roept hun achterban op de petitie te steunen. Partijleider Farid Azarkan nam er zelfs een video over op: “Van kinderen blijf je gewoon af!” Het tekenen van de actie kan helpen om de PNVD te bestrijden: “Zodat ze geen toegang krijgen tot de democratie.”