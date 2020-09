Premier Rutte geeft dringend advies aan Nederland: ‘draag in de openbare ruimte een niet-medisch mondkapje’

Zojuist heeft premier Rutte in de Tweede Kamer het advies gegeven dat alle Nederlanders in de openbare binnenruimte een niet-medisch mondkapje moeten dragen. Dit plan gaat het kabinet nu dus uitwerken, dus onze tip is: sla alvast genoeg mondkapjes in voordat het hamsteren begint beste DDS-lezers! Oftewel: kopen, kopen, kopen!





DDS heeft u er al een tijdje voor gewaarschuwd, vroeger of later zal die mondkapjesplicht er toch echt komen. En zie hier ons gelijk: Rutte adviseert Nederland al, dus binnenkort zal het wel verplicht worden! Wees verstandig en koop op tijd die mondkapjes!

Rutte stelt voor: "eenduidig dringend advies over mondmaskers voor heel Nederland. Advies geldt vanaf nu: draag in de openbare ruimte een niet-medisch mondkapje." Dit gaat het kabinet uitwerken, er zitten nog wat haken en ogen aan: hoe zit het bijv. met stations? #coronadebat — Elif Isitman (@eisitman) September 30, 2020

Ondertussen blijft Rutte maar moppen tappen…

Rutte: "Dringend advies om een niet-medisch mondkapje te dragen. Dit gaat nu in, daar komt geen aparte persconferentie over." Sarcastisch: "Dit debat wordt ook uitgezonden, en iedereen kijkt nu natuurlijk." #coronadebat — Elif Isitman (@eisitman) September 30, 2020